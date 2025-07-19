Míssil balístico iemenita atinge o aeroporto mais movimentado do regime israelense

O porta-voz do Exército do Iêmen, general de brigada Yahya Sari, anunciou a operação nesta sexta-feira por meio de um comunicado oficial. “A operação alcançou seu objetivo, provocando a fuga de milhões de pessoas para abrigos e a paralisação total das atividades no aeroporto Ben Gurion”, afirmou a nota.

Sari informou ainda que um míssil do tipo Palestine-2 foi utilizado durante a ofensiva.

Por sua vez, o jornal israelense Israel Hayom relatou que o aeroporto permaneceu fechado por cerca de meia hora após o ataque.

Desde novembro do ano passado, o Iêmen tem realizado uma série de operações contra o regime ocupante de Israel, lançando drones e mísseis contra alvos estratégicos em territórios palestinos ocupados, bem como contra navios vinculados ao regime sionista nos mares que cercam a Península Arábica — em resposta à brutal ofensiva militar israelense contra a Faixa de Gaza, iniciada em 7 de outubro.

...................

308