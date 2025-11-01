Exército israelense continua realizando ataques e detonando casas em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Na madrugada deste sábado, o exército de ocupação israelense lançou múltiplos ataques aéreos contra a região leste de Khan Yunis e detonou casas nas áreas orientais da Cidade de Gaza e no campo de refugiados de Al-Bureij, em mais uma violação do acordo de cessar-fogo.

Fontes locais confirmaram que aviões de guerra israelenses bombardearam a região leste de Khan Yunis, com fortes explosões ecoando por toda a área.

A artilharia israelense também bombardeou vários bairros das cidades de Al-Qarara e Abasan, em Khan Yunis, embora não tenham sido registradas vítimas.

Em um incidente relacionado, um quadricóptero israelense lançou bombas na parte leste do campo de refugiados de Al-Bureij, na região central de Gaza.

Simultaneamente, as forças israelenses detonaram edifícios residenciais na parte leste do campo de Al-Bureij, situado a leste da Cidade de Gaza.

Na sexta-feira, cinco palestinos foram confirmados mortos após ataques israelenses em várias localidades da Faixa de Gaza.

...................

308