Hezbollah condena as violações israelenses e elogia a resposta do governo libanês

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O movimento de Resistência Libanesa, Hezbollah, condenou veementemente o crime cometido por “Israel” na cidade de Blida, no sul do país, classificando-o como mais um exemplo da brutalidade de um inimigo sedento de sangue.
Em um comunicado, o Hezbollah elogiou a postura do Presidente da República, Joseph Aoun, que ordenou ao Exército Libanês que respondesse com firmeza a qualquer incursão israelense nos territórios libertados no sul.
O movimento instou o Governo a adotar medidas políticas e diplomáticas mais enérgicas para pôr fim aos ataques e a apoiar o Exército “com todos os meios necessários” para reforçar as suas capacidades defensivas. E pediu que se garantisse a cobertura política e jurídica que permitisse às forças armadas agir livremente diante das provocações israelenses.
