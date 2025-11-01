  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Hezbollah condena as violações israelenses e elogia a resposta do governo libanês

1 novembro 2025 - 21:38
News ID: 1745352
Hezbollah condena as violações israelenses e elogia a resposta do governo libanês

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O movimento de Resistência Libanesa, Hezbollah, condenou veementemente o crime cometido por “Israel” na cidade de Blida, no sul do país, classificando-o como mais um exemplo da brutalidade de um inimigo sedento de sangue.

Em um comunicado, o Hezbollah elogiou a postura do Presidente da República, Joseph Aoun, que ordenou ao Exército Libanês que respondesse com firmeza a qualquer incursão israelense nos territórios libertados no sul.

O movimento instou o Governo a adotar medidas políticas e diplomáticas mais enérgicas para pôr fim aos ataques e a apoiar o Exército “com todos os meios necessários” para reforçar as suas capacidades defensivas. E pediu que se garantisse a cobertura política e jurídica que permitisse às forças armadas agir livremente diante das provocações israelenses.

..................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha