Ataques de drones israelenses deixam sete mortos no sul do Líbano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Um ataque aéreo israelense no sul do Líbano resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras três feridas, marcando nova violação do acordo de cessar-fogo de 2024 por parte de Tel Aviv, em meio à continuidade de suas operações militares na região.

De acordo com a rede libanesa Al-Mayadeen, o ataque ocorreu neste sábado, quando um drone israelense atingiu um veículo na vila de Kafr Rumman.

O relatório também destacou que, mais cedo no mesmo dia, outro drone israelense lançou um ataque aéreo sobre a cidade vizinha de Kafr Sir.

Essas ofensivas aéreas sucederam uma incursão terrestre israelense realizada três dias antes na província de Nabatieh, no sul do Líbano — a mesma área que foi alvo dos bombardeios deste sábado.

Na quinta-feira, meios de comunicação locais informaram que um comboio militar israelense, composto por vários jipes, cruzou a cidade fronteiriça de Blida, no distrito de Marjayoun, e invadiu o prédio municipal temporário.

Posteriormente, a prefeitura de Blida confirmou que um de seus funcionários, Ibrahim Salameh, que havia passado a noite no edifício, foi morto durante a incursão israelense.

Esses atos de agressão fazem parte de uma série de violações cometidas pelo regime israelense contra o acordo de cessar-fogo firmado em 27 de novembro de 2024.

O cessar-fogo foi mediado após uma série de operações estratégicas conduzidas pelo movimento de resistência libanês Hezbollah, que teve como alvo posições-chave israelenses nos territórios palestinos ocupados.

Segundo as mesmas fontes, essas operações visaram expressar solidariedade ao povo palestino em Gaza — que enfrenta o que tem sido descrito como uma guerra genocida — e retaliar contra a ocupação israelense e suas ações militares intensificadas após os ataques de solidariedade.

Na sexta-feira, o presidente libanês Joseph Aoun condenou a resposta de Israel ao apelo de Beirute por negociações, criticando Tel Aviv por intensificar os ataques aéreos em vez de buscar o diálogo.

