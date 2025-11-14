Hamas condena ataque incendiário de colonos sionistas contra mesquita na Cisjordânia Ocupada

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, o Hamas afirmou: “O incêndio criminoso da Mesquita Hajjeh Hamideh por gangues de colonos sionistas revela o grau de sadismo e racismo que caracteriza a ocupação israelense”, informou o canal libanês Al Mayadeen.

O movimento acrescentou: “Os crimes dos colonos terroristas contra nossa terra, nosso povo e nossos locais sagrados ocorrem com total apoio e patrocínio do gabinete fascista da ocupação.” O Hamas pediu ainda uma ação internacional imediata “para deter essa entidade fora da lei, que viola todas as legislações internacionais, normas e ensinamentos divinos”.

O ataque ocorreu na manhã de quinta-feira, quando colonos derramaram materiais inflamáveis na entrada da mesquita — localizada entre Deir Istiya e Kifl Hares, a noroeste de Salfit — e atearam fogo ao local. A rápida intervenção dos moradores limitou os danos e impediu que a mesquita fosse completamente destruída.

O incidente integra um padrão crescente de violência dos colonos em toda a Cisjordânia Ocupada, onde casas, comunidades e locais religiosos palestinos continuam a ser alvo de ataques cada vez mais intensos sob a proteção das autoridades de ocupação israelenses.

