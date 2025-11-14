CGRI: Ajoelharemos o inimigo diante de qualquer erro

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – “Colocaremos o inimigo de joelhos diante de qualquer erro”, afirmou o general de brigada Seyed Majid Musavi, comandante da Divisão Aeroespacial do CGRI, durante a cerimônia realizada nesta quinta-feira em homenagem aos mártires da Força Aeroespacial em Teerã.

Ele recordou o legado do mártir Hassan Tehrani Moghaddam, destacando que essa figura histórica deixou ao povo iraniano “um símbolo” hoje reconhecido como “o eixo do poder defensivo do país”.

Musavi ressaltou que o setor de mísseis do Irã foi fortalecido pelos esforços de mártires como Amir Ali Hajizadeh e Mahmoud Baqeri, afirmando que “continuaremos firmemente o caminho dos mártires”.

Em julho passado, o general Musavi havia destacado que as forças iranianas mantêm o “dedo no gatilho” e estão “plenamente preparadas para responder a qualquer erro de cálculo ou provocação do inimigo”.

No dia 13 de junho, o regime israelense iniciou uma agressão contra o Irã, sob o pretexto de destruir completamente o programa nuclear pacífico do país. A ofensiva atingiu centros militares, instalações nucleares e áreas residenciais em Teerã e outras cidades.

Pouco mais de uma semana depois, os Estados Unidos — por ordem do então presidente Donald Trump — juntaram-se ao ataque israelense e bombardearam três instalações nucleares iranianas: Fordo, Natanz e Isfahan, em grave violação da Carta da ONU, do Direito Internacional e do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

