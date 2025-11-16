Manifestantes protestam em frente à Casa Branca contra as políticas de Trump

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A manifestação faz parte de uma onda mais ampla de descontentamento nacional com a liderança de Trump, alimentada por preocupações crescentes sobre as políticas migratórias do governo, decisões econômicas controversas e disputas legais em expansão. Os manifestantes expressaram frustração com o que classificam como medidas discriminatórias — incluindo proibições de viagem, separações familiares e regras restritivas de asilo — amplamente criticadas por organizações de direitos civis e grupos de defesa de imigrantes.

Questões econômicas também tiveram destaque, com críticos apontando para as políticas comerciais baseadas em tarifas adotadas pela administração. Economistas afirmam que essas medidas aumentaram os custos para consumidores e empresas nos Estados Unidos, sem oferecer o prometido impulso à manufatura doméstica.

Somando-se às controvérsias, a retomada do caso de Jeffrey Epstein intensificou o escrutínio sobre as associações passadas de Trump, prejudicando ainda mais sua imagem pública e posição política.

Jim Ready, participante do protesto, afirmou que esta manifestação marcou a primeira de uma série de atos planejados, com novos protestos já programados para os dias 17 e 24 de novembro.

A manifestação reflete um crescente apelo por responsabilização e uma demanda por mudança política imediata, à medida que o descontentamento público com o governo Trump continua a aumentar em todo o país.

