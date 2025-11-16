“Diplomacia como uma Miragem: O Plano de Trump para Gaza no Conselho de Segurança”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Este plano surge num momento em que Gaza continua a sangrar, sitiada e devastada por anos de bloqueio, guerra e punição coletiva. Não se pode falar em paz ignorando a raiz do conflito: a ocupação e o apartheid israelenses. E, no entanto, é precisamente isso que este projeto promovido por Washington pretende: mascarar o status quo, garantir os interesses de Israel e dar um verniz diplomático à imposição.

A história nos ensina que, sempre que se tenta moldar o futuro da Palestina sem a Palestina, o resultado é mais sofrimento, mais resistência e um fracasso inevitável. Assim como aconteceu com o "Acordo do Século", com as conferências que excluíram o povo palestino e com todas as tentativas de impor soluções de cima para baixo, este novo plano ignora o princípio fundamental de qualquer processo legítimo: a autodeterminação.

O Conselho de Segurança, longe de agir como garante do direito internacional, corre o risco de se tornar, mais uma vez, um palco onde nações poderosas tentam ditar a realidade a povos oprimidos. Mas o povo palestino tem demonstrado, geração após geração, que não aceitará ser administrado, reorganizado ou remodelado por interesses estrangeiros.

Gaza não precisa dos planos de ocupantes ou arquitetos da guerra disfarçados de pacificadores. Gaza precisa do fim do bloqueio, do fim dos bombardeios, do fim da ocupação, de uma reconstrução genuína baseada nos direitos humanos e na justiça, e de um caminho político que respeite a vontade do povo palestino.

A UPAL reafirma:

Nenhum plano para Gaza será legítimo se não colocar em seu centro o fim da ocupação e o direito inalienável do povo palestino de decidir seu próprio destino.

A votação de segunda-feira não será um veredicto sobre Gaza; será um julgamento sobre a credibilidade da ONU.

E o mundo estará observando.

Fonte: União Palestina da América Latina — UPAL

......................

308