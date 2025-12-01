Exército de Israel Registrou 591 Violações do Acordo de Cessar-Fogo em Gaza Desde 10 de Outubro

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Escritório de Mídia do Governo de Gaza (GMO) informou que o exército de ocupação israelense cometeu 591 violações documentadas do acordo de cessar-fogo entre 10 de outubro e 29 de novembro de 2025.

Em um comunicado divulgado no domingo, o GMO afirmou que essas violações incluíram ataques que resultaram na morte de 357 civis — em sua maioria crianças, mulheres e idosos — e deixaram outros 903 feridos.

O GMO acrescentou ainda que 38 cidadãos foram sequestrados pelas forças israelenses em Gaza durante o período analisado.

O gabinete ressaltou que essas violações contínuas demonstram “a intenção da ocupação de minar o acordo de cessar-fogo e impor uma nova realidade no terreno por meio do derramamento de sangue, criando uma situação que ameaça a segurança e a estabilidade de Gaza”.

