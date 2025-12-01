Presidente do Líbano ao Papa: “Diga ao mundo que não nos renderemos”

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Aoun, que recebeu o pontífice no domingo no Palácio de Baabda, em Beirute, capital libanesa, afirmou que, se cristãos e muçulmanos cederem no Líbano, a própria essência da pátria e da justiça desaparecerá.

“Digam ao mundo que não morreremos e que não nos renderemos”, proclamou Aoun.

Por sua vez, o papa Leão XIV destacou que “vocês são um povo que não se rende; diante das dificuldades, persevera e sabe renascer”.

Da mesma forma, ele ressaltou que “sem uma visão de futuro na qual o bem prevaleça sobre o mal, não poderá existir uma reconciliação duradoura”.

Essas declarações ocorrem enquanto o regime de Israel continua atacando o Líbano, matando civis apesar de ter sido alcançado um acordo de cessar-fogo.

Em outubro de 2023, eclodiram confrontos fronteiriços entre o Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah) e o exército israelense, que evoluíram, em setembro de 2024, para uma guerra aberta, deixando milhares de mortos e causando uma destruição significativa em várias regiões libanesas.

O regime israelense não respeitou o cessar-fogo acordado com o Hezbollah e mantém tropas no sul do país, ocupando posições estratégicas.

