Irã reforça sistema de defesa aérea para enfrentar ameaças, diz alto comandante

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã declarou que o fortalecimento do escudo integrado de defesa aérea constitui um eixo central da estratégia do país para conter ameaças potenciais.

Durante visita ao Quartel-General Conjunto de Defesa Aérea Khatam al-Anbia (PBUH), o major-general Abdolrahim Mousavi percorreu diferentes setores operacionais e avaliou, na manhã de segunda-feira, as medidas adotadas para reforçar a capacidade de defesa aérea do Irã.

Ao falar durante a visita, o major-general Mousavi destacou as medidas implementadas nos últimos meses para aprimorar as capacidades de defesa aérea do país. Ele ressaltou que o poder do sistema de defesa aérea do Irã vem passando por um processo contínuo e sustentado de desenvolvimento.

Ele afirmou que a visita proporcionou uma oportunidade para avaliar diretamente a dimensão dos esforços empreendidos pelo pessoal da defesa aérea para elevar a prontidão defensiva do país. Mousavi enfatizou que a modernização contínua e ininterrupta, dia após dia, do sistema de defesa aérea do Irã figura entre as prioridades do país.

Mousavi acrescentou que o avanço constante da capacidade de defesa aérea do Irã é fruto de esforços incansáveis, realizados dia e noite, por efetivos de toda a rede nacional de defesa aérea.

Ele também expressou gratidão aos comandantes, ao pessoal e aos combatentes destacados no quartel-general, afirmando que os avanços alcançados são resultado de uma cooperação coordenada, sinérgica e contínua entre cientistas, pesquisadores, comandantes, empresas baseadas no conhecimento, indústrias de defesa e os centros de autossuficiência do Exército da República Islâmica do Irã e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Em outra parte de suas declarações, o major-general Mousavi afirmou que as forças de defesa aérea do Exército e do IRGC atuam como pilares confiáveis e sólidos de apoio ao quartel-general de defesa aérea. Ele observou que essas forças desempenham um papel fundamental no avanço de novas estratégias e objetivos, no fortalecimento das capacidades quantitativas e qualitativas, na utilização de sistemas modernos e atualizados, no aprimoramento dos recursos humanos e no reforço do escudo integrado de defesa aérea, para enfrentar com êxito ameaças potenciais por meio de estreita coordenação com outras forças e instituições competentes.

