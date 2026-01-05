Forças israelenses detêm e intimidam criança palestina na Cisjordânia

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Soldados israelenses foram filmados detendo e intimidando uma criança palestina de dois anos e meio durante um toque de recolher, em um bairro de al-Khalil (Hebron), na Cisjordânia ocupada.

Imagens de vídeo compartilhadas pela Rádio Voz da Palestina mostram a criança encostada contra uma parede, ao lado de uma escadaria que dá acesso a um prédio residencial, no bairro de Makbarat Al-Ras.

A criança aparenta estar visivelmente angustiada, enquanto um soldado e uma soldada da ocupação israelense permanecem a curta distância, em posição de tiro, apontando suas armas em sua direção.

As imagens provocaram uma nova onda de indignação diante da agressão militar cotidiana nos territórios ocupados.

Areej al-Jaabari, ativista palestino de direitos humanos que registrou o incidente, afirmou que a criança foi mantida no local por mais de 15 minutos.

Segundo al-Jaabari, o bairro foi submetido a um toque de recolher total desde a noite de sexta-feira até ao longo do sábado, o dia semanal de descanso dos colonos israelenses, medidas que vêm sendo impostas desde a guerra de Israel contra Gaza, em outubro de 2023.

Acrescentou que, por a criança ter atravessado a rua em violação a essas restrições, foi detida e intimidada “como qualquer outro morador seria, até mesmo idosos ou doentes”.

Al-Jaabari afirmou ainda que a criança sofreu medo intenso e grande angústia, continuando a chorar mesmo após a saída dos dois soldados, até acabar adormecendo de exaustão.

Também em setembro, soldados israelenses foram filmados detendo duas crianças palestinas em al-Khalil (Hebron), enquanto exigiam saber o paradeiro do pai delas. Quando um transeunte interveio e pediu a libertação das crianças em razão de sua tenra idade, um soldado respondeu: “Não me importo.”

Desde outubro de 2023, forças e colonos israelenses mataram ao menos 1.105 palestinos na Cisjordânia ocupada, incluindo al-Quds Oriental (Jerusalém Oriental), feriram quase 11 mil outros e detiveram cerca de 21 mil pessoas.

Em um parecer consultivo histórico, emitido em julho passado, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) decidiu que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e apelou pela evacuação de todos os assentamentos israelenses da Cisjordânia e de al-Quds Oriental (Jerusalém Oriental).

