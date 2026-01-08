Corpos de 9 mil mártires em Gaza ainda estão sob os escombros

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): A remoção dos corpos dos mártires soterrados sob os escombros é um dos desafios mais difíceis enfrentados atualmente em Gaza, afirmou um porta-voz da Organização de Socorro e Resgate de Gaza.

Mahmoud Basal acrescentou que cerca de 9.000 corpos ainda permanecem sob os escombros, devido à grave escassez de equipamentos pesados, informou o Centro de Informação da Palestina.

Ele ressaltou as limitações das instalações disponíveis e afirmou que os equipamentos atualmente à disposição das equipes de resgate não são, de forma alguma, proporcionais ao volume das necessidades, acrescentando que o que existe hoje em Gaza representa apenas uma pequena parte dos recursos exigidos para uma operação dessa magnitude.

O porta-voz alertou que, caso a situação atual persista, o processo de remoção dos corpos dos mártires continuará em ritmo extremamente lento e poderá levar muitos anos para ser concluído.

Ele enfatizou que a continuidade dessa situação irá agravar ainda mais a crise humanitária já existente.

Ele apelou à comunidade internacional e às organizações humanitárias para que prestem ajuda urgente a Gaza, explicando que as necessidades imediatas das equipes de resgate incluem o fornecimento de 20 tratores (bulldozers), 20 perfuratrizes e 20 caminhões, a fim de possibilitar operações simultâneas em várias áreas.

Segundo Basal, caso esses equipamentos sejam disponibilizados, o processo de remoção dos corpos poderá ser concluído em um prazo máximo de três meses.

Ele advertiu que, se a escassez de equipamentos continuar, a conclusão desse processo poderá levar muitos anos.

...................

308