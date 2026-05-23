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Irã exige reparações integrais de países do Golfo por facilitarem agressão israelense e norte-americana

24 maio 2026 - 01:07
News ID: 1817926
Irã exige reparações integrais de países do Golfo por facilitarem agressão israelense e norte-americana

O Irã lançou uma grande ofensiva diplomática nas Nações Unidas, exigindo que os países vizinhos do Golfo paguem reparações integrais por seu papel em facilitar a devastadora campanha militar contra o país.

Em uma carta formal ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e ao Conselho de Segurança, o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, declarou que vários governos da região têm estrita responsabilidade internacional por auxiliar a agressão estrangeira. 

O documento iraniano nomeia explicitamente o Catar, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, acusando-os de participar ativamente ou de facilitar operações hostis contra a República Islâmica. 

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