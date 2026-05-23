Irã exige reparações integrais de países do Golfo por facilitarem agressão israelense e norte-americana

Em uma carta formal ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, e ao Conselho de Segurança, o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, declarou que vários governos da região têm estrita responsabilidade internacional por auxiliar a agressão estrangeira.

O documento iraniano nomeia explicitamente o Catar, o Bahrein, o Kuwait, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, acusando-os de participar ativamente ou de facilitar operações hostis contra a República Islâmica.

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