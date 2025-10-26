Duas mulheres pró-Palestina são homenageadas: uma libertada de prisão na França e outra, jornalista martirizada em Gaza

A vice-presidente iraniana para Assuntos da Mulher e da Família destacou a postura de uma cidadã iraniana recentemente libertada de uma prisão francesa, em reconhecimento ao seu apoio firme e humanitário ao povo palestino.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Mahdieh Esfandiari, professora universitária iraniana residente na França, foi detida pela polícia francesa por suas atividades em defesa da causa palestina. Tradutora e docente universitária em Lyon, ela vivia na cidade havia quase oito anos.

Esfandiari, que esteve detida ilegalmente por vários meses na prisão de Fresnes, nos arredores de Paris, foi colocada em liberdade condicional nos últimos dias. Segundo a Pars Today, citando a agência IRNA, Zahra Behrouz Azar, vice-presidente de Assuntos da Mulher e da Família, publicou uma mensagem na rede social X após a libertação de Mahdieh Esfandiari.

Behrouz Azar escreveu na sexta-feira: “Sra. Mahdieh Esfandiari, é com grande alegria que constatamos que os esforços e as negociações de todos os nossos colegas resultaram na sua libertação. Agradecemos e apoiamos você, e valorizamos sua postura corajosa e humanitária em defesa do povo palestino oprimido.”

Enquanto isso, o Instituto Internacional de Imprensa concedeu o prêmio ‘Campeã Mundial da Liberdade de Imprensa’ à jornalista palestina mártir Maryam Abu Daqeh, em uma cerimônia que contou com a presença de mais de 600 jornalistas de todo o mundo.

Fontes palestinas informaram que, na 75ª Conferência Mundial de Liberdade de Imprensa do Instituto Internacional de Imprensa, realizada na sexta-feira em Viena, Maryam Abu Daqeh foi nomeada uma das sete vencedoras do referido prêmio.

O prestigioso reconhecimento, concedido anualmente a jornalistas de todo o mundo, foi entregue este ano a Abu Daqeh em homenagem à sua coragem e sacrifício ao retratar as realidades da guerra de Gaza. A jornalista foi martirizada em um ataque aéreo israelense contra um hospital no sul de Gaza, em 25 de agosto de 2025 (3 de Shahrivar de 1404, no calendário persa).

