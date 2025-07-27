Crise alimentar em Gaza agrava saúde da população

A fome avança entre mais de dois milhões de palestinos em Gaza e já ultrapassa os limites críticos, acelerando as mortes, alertam especialistas humanitários e de saúde.

Não apenas as crianças palestinas — habitualmente as mais vulneráveis — mas também os adultos estão se tornando vítimas do bloqueio israelense à entrada de alimentos na Faixa de Gaza desde março.

O Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas afirma que cerca de 100 mil mulheres e crianças precisam urgentemente de tratamento contra a desnutrição e alerta que quase um terço da população em Gaza "fica dias sem comer".

Na verdade, o órgão indica que o número de caminhões que entram diariamente em Gaza com ajuda humanitária é menor do que os dedos de uma mão — isso quando não caem nas mãos de grupos armados apoiados pelo regime de Israel.

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) informa que um quarto de todas as crianças pequenas e mulheres grávidas ou lactantes atendidas em suas clínicas em Gaza na semana passada apresentava quadros de desnutrição severa, e responsabiliza Israel pelo "uso deliberado da fome como arma".

Além disso, autoridades de saúde informaram que muitos medicamentos e equipamentos essenciais estão esgotados.

