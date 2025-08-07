Fotos: Multidão histórica toma as ruas de Sydney em apoio à Palestina

Segundo informou a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), em uma das manifestações de apoio mais massivas em favor do povo palestino, mais de 300 mil cidadãos australianos participaram no domingo de marchas pelas ruas de Melbourne e Sydney. Os manifestantes, carregando bandeiras da Palestina, cartazes contra a guerra e entoando palavras de ordem, exigiram o fim dos ataques do regime israelense contra Gaza. Essa manifestação multitudinária simboliza o crescente apoio global ao povo palestino, além de refletir o aumento das denúncias internacionais contra as políticas de Israel.

News ID: 1715375