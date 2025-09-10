Presidente da Organização de Propagação Islâmica do Irã se reúne com comunidade iraniana no Brasil

Encontro abordou a valorização da língua persa e formas de ampliar seu ensino

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O presidente da Organização de Propagação Islâmica do Irã esteve no Brasil e participou de uma reunião com membros da comunidade iraniana e falantes da língua persa. O encontro teve como objetivo discutir iniciativas para fortalecer o uso do idioma, promover sua preservação e criar meios de ampliar o ensino do persa no país.

Durante a conversa, foram destacadas a importância da língua como elemento de identidade cultural e a necessidade de incentivar novas gerações a aprendê-la. A reunião também reforçou os laços entre a comunidade iraniana no Brasil e as instituições culturais do Irã.

Na ocasião, foram entregues presentes a professores e a pessoas ativas na promoção da religião e da língua persa no Brasil, em reconhecimento ao trabalho realizado na difusão do conhecimento e no fortalecimento da comunidade.

................

308