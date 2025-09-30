Polícia reprime protestos da “Geração Z” em Lima

A “Geração Z” prosseguiu com seus protestos contra o Governo e o Congresso, instituições que acusa de não combater a onda de insegurança em todo o Peru.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O novo protesto da chamada “Geração Z” teve como ponto de concentração a Praça San Martín, no centro de Lima, onde se reuniram diferentes coletivos e sindicatos de transportes.

Na última jornada, organizações de direitos humanos e entidades jornalísticas denunciaram que a polícia disparou balas de borracha rígida contra manifestantes e jornalistas que cobriam os protestos.

Pelo menos 19 pessoas, incluindo um policial, ficaram feridas durante os protestos contra o governo da presidente peruana Dina Boluarte e o Congresso, segundo fontes oficiais e organizações de direitos humanos.

