Na Assembleia Legislativa de São Paulo: um mergulho na cultura iraniana

A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu hoje um público diverso e animado para um evento especial dedicado à cultura iraniana. Entre os visitantes estavam iranianos e brasileiros de várias etnias, todos curiosos para conhecer mais sobre tradições, artes e costumes do Irã.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O encontro contou com exposições, apresentações artísticas, oficinas culturais e degustações de pratos típicos, oferecendo aos presentes uma experiência completa da riqueza cultural iraniana. Muitos destacaram a oportunidade de aprender sobre a história e os costumes do país, enquanto se conectavam com pessoas de diferentes origens.

Autoridades e representantes culturais ressaltaram a importância de iniciativas como essa para promover o diálogo intercultural, o respeito às diferenças e a valorização da diversidade na sociedade brasileira.

Para os visitantes, foi uma experiência única: uma chance de celebrar a cultura iraniana, trocar experiências e criar memórias que certamente ficarão guardadas na memória de todos que estiveram presentes.

