Fotos: Manifestantes pró-Palestina em Nova Délhi, Índia, condenam vínculos do Burger King com o genocídio israelense em Gaza

O povo da Índia em solidariedade à Palestina organizou, em 24 de outubro, uma manifestação em frente a uma unidade do Burger King em Rohini, Nova Délhi. O protesto foi realizado contra o genocídio em curso perpetrado pelo regime sionista de Israel contra o povo palestino e contra a cumplicidade do Burger King nesse crime. O Burger King declarou abertamente seu apoio às forças israelenses responsáveis pelo genocídio e distribuiu mais de 125 mil dólares em vales e alimentos gratuitos a elas. A empresa oferece comida e bebidas de graça às forças de ocupação israelenses e chegou a abrir uma filial em Maale Adumim, um assentamento na Cisjordânia ilegalmente ocupado por Israel desde 1967.

