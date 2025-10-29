Fotos: Erudito xiita da Tanzânia participa da Conferência Nacional pela Paz antes das eleições gerais de 2025

Tanzânia, Maulana Sheikh Hemedi Jalala, destacou-se na Conferência Nacional pela Paz, realizada no Centro Internacional de Convenções Julius Nyerere (JNICC), em Dar es Salaam, antes das eleições gerais de 2025. O evento reuniu diversas lideranças religiosas e governamentais, sob a presidência do convidado de honra, professor Kitila Alexander Mkumbo, ministro de Estado do Gabinete da Presidência para Planejamento e Investimentos.

