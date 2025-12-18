Fotos | Sheikh Ibrahim Zakzaky reúne-se com o representante da província de Teerã na Assembleia dos Peritos da Liderança

O Sheikh Ibrahim Zakzaky visitou, nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, em seu gabinete em Teerã, o Sheikh Mohsen Qomi, representante do povo da província de Teerã na Assembleia dos Peritos da Liderança e vice-secretário de Comunicações Internacionais do Gabinete do Líder Supremo da Revolução Islâmica do Irã, o Aiatolá Sayyid Ali Khamenei.

News ID: 1763468