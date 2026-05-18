Fotos: No Dia da Nakba, multidão em Amsterdã denuncia o silêncio global diante das ações impunes de Netanyahu

No Dia da Nakba, manifestantes reuniram-se em Amsterdã, nos Países Baixos, em 16 de maio de 2026, para denunciar o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, expressando indignação diante do que descreveram como genocídio e crimes de guerra na Palestina. Os manifestantes também criticaram líderes mundiais por permitirem que ele continue agindo impunemente, apesar do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

News ID: 1816004