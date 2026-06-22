Fotos: Procissão de luto em Kargil em memória do martírio de Hazrat Qassim e dos estudantes de Minab, no Irã, na Índia
Uma procissão de luto foi realizada em Kargil pelos estudantes da cidade por ocasião do martírio de Hazrat Qasim (A.S.), em memória do supremo sacrifício do jovem mártir de Karbala. A cerimônia prestou homenagem à sua coragem inabalável e reafirmou os valores eternos do sacrifício na Batalha de Karbala. Os estudantes também prestaram homenagem aos estudantes mártires de Minab, martirizados na guerra de agressão Israel-EUA contra o Irã.
22 junho 2026 - 17:15
News ID: 1830495
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