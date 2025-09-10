Encontros em São Paulo têm exposição de quadros e livros sobre cultura e civilização islâmica

Durante encontros promovidos pelo Consulado Cultural da República Islâmica do Irã no sábado (6) em São Paulo, para promover o diálogo inter-religioso e outro para debater sobre o atual cenário global, que envolve, entre eles, a luta do povo palestino contra a opressão sionista, foram exibidos uma séria de quadros e diversos livros sobre a sobre cultura e civilização islâmica.

Os quadros retratavam passagens da história islâmica e sua contribuição para a humanidade das diversas áreas, com citações do Alcorão Sagrado e frases ditas pelo Profeta Muhammad e outros líderes e personalidades islâmicas.

As obras literárias exibidas tratam de temas diversos, de conteúdo religioso, biografias, história e cultura islâmica, sobre a mulher muçulmana, poesia e temas políticos da atualidade, como a questão palestina. Um dos destaques é o livro "Cela no 14", com as memórias das lutas do Ayatullah Khamanei, das prisões e do exílio durante os confrontos da revolução islâmica.

..................

308