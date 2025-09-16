O Alcorão Também Contém Aforismos?

Todos os dias, nos deparamos com aforismos e ditos sábios que são extremamente belos e instrutivos. No entanto, o Alcorão, que se apresenta como um livro que "esclarece tudo o que guia a humanidade,"¹ não parece conter esse tipo de conteúdo.

A pergunta que pode surgir é: por que um livro destinado a ser o guia da humanidade até o Juízo Final² não inclui esses ditos sábios?

Este artigo oferece uma resposta a essa questão.

Nem Toda Fala Bela é Necessariamente Verdadeira

A veracidade e a beleza de uma fala não se sobrepõem necessariamente. A beleza de uma expressão não é um critério para sua veracidade ou sabedoria. Quantas falas, com uma aparência atraente e enganosa, parecem sábias e profundas, mas, na realidade, são completamente incorretas e até prejudiciais! Muitos dos ditos bonitos que circulam hoje nas redes sociais são como comidas deliciosas que, apesar da aparência, são perigosas e nocivas.

Em contrapartida, palavras amargas e duras não são necessariamente falsas. São como um remédio que, embora amargo, é curativo e salvador. A essência do argumento é que devemos ir além da beleza aparente das palavras e focar no seu conteúdo. A beleza é uma ferramenta para propagar verdades, não a verdade em si.

O Alcorão Ensina a Pescar, em Vez de Apenas Dar o Peixe

Primeiro, muitas das falas sábias que vemos nas redes sociais já estão presentes no Alcorão, mas de uma forma diferente ou com uma linguagem distinta. No entanto, por desconhecimento do Alcorão e seus ensinamentos, algumas pessoas podem pensar que ele não aborda esses assuntos.

Segundo, se o Alcorão tivesse que incluir todos os ditos sábios, ele não teria um volume, mas dezenas, ou talvez centenas, o que seria impossível. Em vez disso, o Alcorão ensina seus leitores a pescar, em vez de apenas lhes dar o peixe.

O Alcorão nos guia aos sábios e mestres. Ele direciona seu público às maiores fontes de sabedoria autêntica e garantida: o Profeta de Deus e o Ahl al-Bayt (A.S.), que, em seus próprios discursos, ensinaram inúmeras sabedorias ao povo: ﴿هُوَ اَلَّذِی بَعَثَ فِی اَلْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ اَلْکِتٰابَ وَ اَلْحِکْمَهَ ...﴾; "Ele é quem enviou aos iletrados um Mensageiro de sua própria gente, para lhes recitar Seus versículos, purificá-los e ensinar-lhes o Livro e a Sabedoria..."³ A Sabedoria é o resultado de uma vida vivida com consciência. Ditos sábios nascem de uma combinação de reflexão, pensamento, meditação sobre si mesmo e o universo, aprendizado com a experiência própria e o uso da experiência de outros. O Alcorão recomenda todas essas ações repetidamente.

Por exemplo, a contemplação de si mesmo e do universo ajuda as pessoas a obter uma compreensão abrangente da complexidade de seu próprio corpo e alma e da vastidão do cosmos, resultando em uma perspectiva elevada e em palavras cheias de significado: ﴿سَنُرِیهِمْ آیٰاتِنٰا فِی اَلْآفٰاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اَلْحَقُّ ...﴾; "Em breve, lhes mostraremos os Nossos sinais nos horizontes e em suas próprias almas, para que lhes seja evidente que ele [o Alcorão] é a verdade..."⁴

Ditos sábios são o resultado de profunda contemplação, pensamento e raciocínio sobre as questões da vida, da humanidade e do universo, e todas essas ações são repetidamente recomendadas no Alcorão: ﴿اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ یُحْیِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَدْ بَیَّنّٰا لَکُمُ اَلْآیٰاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ﴾; "Sabei que Deus vivifica a terra após sua morte. Temos-lhes elucidado os sinais, para que raciocineis."⁵

Outra fonte de sabedoria são as experiências de vida, tanto sucessos quanto fracassos. Pessoas que enfrentaram diversos desafios e aprenderam com eles geralmente ganham uma visão mais profunda das questões. Naturalmente, não é necessário que uma pessoa experimente tudo por si mesma; ela pode aprender com as experiências dos outros e evitar repetir os erros: ﴿قُلْ سِیرُوا فِی اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ اَللّٰهُ یُنْشِئُ اَلنَّشْأَهَ اَلْآخِرَهَ إِنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ﴾; "Dize: 'Percorrei a terra e observai como a criação se originou; então, Deus a fará ressurgir uma segunda vez. Por certo, Deus é Onipotente.'"⁶

Os ditos sábios geralmente têm raízes em valores humanos como justiça, verdade e espiritualidade. Esses valores dão peso e credibilidade às palavras das pessoas, e todos esses assuntos são repetidamente enfatizados no Alcorão. É natural que, quando o leitor do Alcorão age de acordo com seus ensinamentos, ele não apenas se torna sábio e prudente, mas também se torna uma fonte de palavras sábias e instrutivas.

Conclusão:

Não se deve presumir que toda fala bela e atraente seja necessariamente correta e sábia. Muitas das sabedorias que se pensa não estarem no Alcorão, na verdade, estão presentes nele de uma forma diferente. O Alcorão não se limitou a expressar conselhos e sabedoria, mas foi revelado de tal forma que, ao agir de acordo com seus ensinamentos, os próprios leitores se tornam sábios e a fonte de palavras sábias.

Notas: ¹ Sura An-Nahl, v. 89: "...e Nós te revelamos o Livro, que é uma elucidação de todas as coisas, e é orientação, misericórdia e boas novas para os muçulmanos." ² Sura Al-Baqarah, v. 185: "É no mês de Ramadão que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento..." ³ Sura Al-Jumu'ah, v. 2. ⁴ Sura Fussilat, v. 53. ⁵ Sura Al-Hadid, v. 17. ⁶ Sura Al-Ankabut, v. 20.