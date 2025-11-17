Hamas recebe lista de cerca de 1.500 detidos de Gaza mantidos por Israel

O movimento palestino Hamas afirmou neste domingo que recebeu de Israel uma lista contendo os nomes de 1.468 palestinos detidos na Faixa de Gaza durante os dois anos de guerra conduzida por Tel Aviv.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O movimento palestino Hamas informou que a lista entregue pelas autoridades israelenses foi analisada e cruzada com os órgãos competentes, e que a situação de todos os nomes foi verificada — com exceção de 11 casos que ainda estão em processo de revisão.

O grupo responsabilizou Israel “plenamente pela vida de todos os detidos sob sua custódia e por qualquer manipulação ou inconsistência na lista entregue”.

Esta é a primeira vez que o Hamas anuncia ter recebido uma lista oficial dos detidos de Gaza mantidos por Israel.

O movimento explicou que o atraso na entrega da lista ocorreu devido à “obstrução, procrastinação e manipulação de vários nomes por parte de Israel”.

Segundo o Hamas, Israel “continua a ocultar à força outros detidos em suas prisões e centros de detenção, recusando-se até agora a divulgar seus nomes ou números”, acrescentando que seus esforços “permanecem em curso para descobrir o paradeiro deles”.

Israel matou mais de 69 mil pessoas — a maioria mulheres e crianças — em ataques contra Gaza desde outubro de 2023, reduzindo o território a escombros.

