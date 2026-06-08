Moradores de Paso Carrasco realizam ato de rua em solidariedade à Palestina e ao Líbano

Com o lema “Não ao genocídio”, organizações sociais e políticas de Canelones se manifestaram nesta sexta-feira.

Moradores de Canelones, integrantes da Internacional Antifascista – Capítulo Uruguai, militantes de diversos setores políticos de esquerda e vereadores do departamento se reuniram nesta sexta-feira em Paso Carrasco para realizar uma manifestação.

Sob o lema “Não ao genocídio”, a atividade buscou expressar solidariedade ao povo palestino, à resistência libanesa e à República Islâmica do Irã.

Os organizadores destacaram que a iniciativa reflete “mais uma vez a solidariedade do povo uruguaio” em relação aos conflitos no Oriente Médio.

“A resistência dos povos nos une nas lutas sociais, contra a injustiça e o despotismo imperialista.”

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