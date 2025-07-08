UNICEF: Milhares de bebês em Gaza sofrem de desnutrição e falta de acesso à nutrição adequada

Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira em sua rede social X, a diretora-executiva da Unicef, Catherine Russell, reiterou que “milhares de bebês em Gaza carecem de nutrição adequada devido às graves dificuldades de acesso à ajuda”.

Nesse sentido, ela acrescentou que muitas mães morreram ou estão muito desnutridas para amamentar seus filhos, que assim correm o risco de morrer ou sofrer danos permanentes à saúde. "Cada minuto conta para salvar suas vidas", acrescentou.

O regime israelense bloqueou toda a entrada de ajuda humanitária em Gaza no dia 2 de março, antes de retomar sua campanha de genocídio no dia 18 de março, após o fracasso nas negociações para prolongar um cessar-fogo de seis semanas.

Desde outubro de 2023, o exército israelense, apesar dos apelos internacionais por um cessar-fogo, assassinou mais de 57.400 palestinos, a maioria mulheres e crianças.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

