Personalidades no Nahj al-Balagha 2 / Profeta Adão (A.S.) no Nahj al-Balagha

De acordo com a Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA), entre os sermões, cartas e aforismos narrados do Amir al-Mu'minin (A.S.), os nomes de dez Profetas Divinos são mencionados, sendo um deles o Profeta Adão (A.S.). A história de sua criação, como o primeiro ser humano criado e o primeiro profeta de Deus, é vista em várias partes do Nahj al-Balagha. A investigação do curso da vida do Profeta Adão (A.S.) e os eventos relacionados a ele do ponto de vista do Amir al-Mu'minin (A.S.) são tópicos fascinantes que, juntamente com os versículos do Sagrado Alcorão, podem esclarecer dimensões não ditas da vida e criação do Profeta Adão (A.S.). A história do Profeta Adão (A.S.) e os personagens e eventos relacionados a ele são tais que a menção de um profeta, além do Profeta do Islã (S.A.W.), é mais frequente para o Profeta Adão (A.S.) no Nahj al-Balagha.

A história do Profeta Adão (A.S.) e os eventos relacionados à sua criação são encontrados no Sermão 1, Sermão 91 (conhecido como Sermão al-Ashbah) e Sermão 192 (conhecido como Sermão al-Qasiah).

No Sermão al-Ashbah, o Imam Ali (A.S.), após descrever os atributos de Deus, explica a maneira como as diferentes criaturas, o céu, os tipos de anjos e seus atributos foram criados, bem como a maneira como a terra foi criada e os efeitos das influências climáticas sobre ela. Ele então se volta para o Profeta Adão (A.S.) e a maneira de sua seleção e queda. Em frases curtas, mas eloquentes, ele enfatiza que a terra nunca estará desprovida de um "Hujjah" (Prova de Deus), e descreve o curso da vida de Adão (A.S.) até a missão do Profeta do Islã (S.A.W.):

«فَلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أَنْفَذَ أَمْرَهُ اخْتَارَ آدَمَ (علیه السلام) خِیرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَ جَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ وَ أَسْکَنَهُ جَنَّتَهُ وَ أَرْغَدَ فِیهَا أُکُلَهُ وَ أَوْعَزَ إِلَیْهِ فِیمَا نَهَاهُ عَنْهُ وَ أَعْلَمَهُ أَنَّ فِی الْإِقْدَامِ عَلَیْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِیَتِهِ وَ الْمُخَاطَرَةَ بِمَنْزِلَتِهِ فَأَقْدَمَ عَلَی مَا نَهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِیَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ وَ لِیُقِیمَ الْحُجَّةَ بِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ لَمْ یُخْلِهِمْ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّا یُؤَکِّدُ عَلَیْهِمْ حُجَّةَ رُبُوبِیَّتِهِ وَ یَصِلُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَعْرِفَتِهِ بَلْ تَعَاهَدَهُمْ بِالْحُجَجِ عَلَی أَلْسُنِ الْخِیَرَةِ مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَ مُتَحَمِّلِی وَدَائِعِ رِسَالاتِهِ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّی تَمَّتْ بِنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه وآله)‏ حُجَّتُهُ وَ بَلَغَ الْمَقْطَعَ عُذْرُهُ وَ نُذُرُهُ.» "Quando Deus preparou Sua terra e executou Seu comando, Ele escolheu Adão (A.S.) como a melhor de Suas criações e o tornou o primeiro de Sua criação. Ele o estabeleceu no Paraíso e lhe concedeu alimentos agradáveis. E Ele o advertiu sobre o que Ele o havia proibido e o informou que a transgressão nisso seria uma exposição à Sua desobediência e um risco à sua posição. Mas Adão (A.S.) agiu sobre o que lhe foi proibido em conformidade com o Seu conhecimento prévio. Então, depois de sua súplica de arrependimento, Ele o enviou para a terra para que ele pudesse povoar Sua terra com sua descendência e para que Ele pudesse estabelecer a Prova através dele para Seus servos. E Ele não os deixou, depois de Sua morte, sem aquilo que confirma para eles a Prova de Sua Senhoria e conecta-os ao Seu conhecimento. Pelo contrário, Ele cuidou deles com Provas nas línguas dos melhores de Seus profetas e dos portadores dos depósitos de Suas mensagens, geração após geração, até que Sua Prova se completou com nosso Profeta Muhammad (S.A.W.) e Seu aviso e Suas exortações chegaram ao seu fim."

Ao examinar a personalidade do Profeta Adão (A.S.) no Nahj al-Balagha, além dos casos em que ele é explicitamente nomeado, o processo de criação do mundo, a história dos anjos e de Deus durante a criação do homem, a ordem de se prostrar ao homem, a rebelião de Satanás, a criação de Lady Eva (A.S.), a descida do homem à terra e a história de Caim e Abel também devem ser considerados. É claro que não é possível examinar todos esses casos neste artigo.

Além do que foi mencionado, deve-se acrescentar que o Amir al-Mu'minin (A.S.), no Sermão 176 e também nos aforismos 25, 192, 254, 267, 326, 379, 419 e 454, dirige-se aos seres humanos com a forma de tratamento "Ó filho de Adão". Todos esses casos são recomendações morais para a elevação dos filhos de Adão (A.S.).