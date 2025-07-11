UNRWA denuncia: Gaza virou um “cemitério de crianças” pelas ações de Israel

“A inação e o silêncio são formas de cumplicidade. Sob a nossa vigilância, Gaza se transformou em um cemitério de crianças e pessoas famintas”, denunciou nesta sexta-feira o chefe da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, por meio de uma publicação em sua conta pessoal na rede X.

Segundo lamentou o chefe da UNRWA, o regime sionista está elaborando “o plano mais cruel e maquiavélico de matar” em Gaza.

Lazzarini, dessa forma, reagiu ao massacre cometido pelo exército israelense que resultou na morte de 15 pessoas — incluindo nove crianças e quatro mulheres — enquanto elas aguardavam em fila para receber suplementos nutricionais na cidade de Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, na quarta-feira.

“Não há saída. Eles têm que escolher entre duas mortes: morrer de fome ou levar um tiro”, advertiu o chefe da UNRWA.

Em outro momento de suas declarações, Lazzarini reiterou que as normas e os valores da comunidade internacional estão “sendo enterrados” em Gaza, alertando que a inação “trará ainda mais caos”.

Quase 170 organizações não governamentais pediram recentemente a interrupção imediata do polêmico programa apoiado por Israel e pelos Estados Unidos da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês).

O regime israelense e o Governo dos Estados Unidos encarregaram a GHF da distribuição de ajuda em Gaza desde o final de maio, quando o regime aliviou parcialmente seu bloqueio após a crescente condenação internacional e os alertas sobre a iminente fome.

No entanto, suas operações têm sido dificultadas por cenas caóticas e relatos diários de que as forças israelenses disparam contra aqueles que buscam ajuda enquanto aguardam para receber rações nas instalações da GHF.

A porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Ravina Shamdasan, declarou nesta sexta-feira que o regime israelense assassinou pelo menos 798 palestinos enquanto tentavam receber ajuda alimentar na Faixa de Gaza desde o final de maio.

Desde 7 de outubro de 2023, a entidade sionista assassinou pelo menos 57.680 palestinos — em sua maioria mulheres e crianças — e feriu mais de 137.656 no enclave costeiro.

......................

308