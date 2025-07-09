Iêmen: Operação no mar Vermelho continuará até o fim da guerra em Gaza

Nasr al-Din Amer, vice-diretor da Organização de Mídia do Ansarolá, afirmou nesta terça-feira que “o ataque aos navios ligados ao regime sionista no mar Vermelho tem como objetivo pressionar os ocupantes sionistas a pôr fim aos ataques contra Gaza.”

Amer também destacou que a operação das forças armadas do Iêmen é realizada no âmbito do apoio à Resistência palestina e da exigência pelo fim do bloqueio à Faixa de Gaza, e não será interrompida até que o cerco seja levantado e as agressões contra esse território cessem.

Enquanto isso, o jornal britânico Financial Times também relatou que os custos de seguro dos navios que atravessam o mar Vermelho aumentaram de forma exorbitante devido a esses ataques.

O mar Vermelho, que margeia a costa do Iêmen, é uma via navegável crucial para o transporte de petróleo e matérias-primas, mas as Forças Armadas iemenitas proibiram, desde novembro de 2023, a entrada de navios com destino a Israel, em solidariedade com Gaza e após o início da campanha de genocídio do regime sionista na região.

Este acontecimento também destaca a crescente insegurança nas principais rotas marítimas do mar Vermelho, afetando a navegação internacional e elevando consideravelmente os custos de seguro para os navios que transitam por essa zona estratégica.

