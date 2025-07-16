China reafirma seu apoio ao Irã na defesa da soberania nacional e dos direitos legítimos

Durante um encontro em Tianjin, o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, discutiram o fortalecimento da cooperação bilateral e os desafios geopolíticos que persistem na Ásia Ocidental.

Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, destacou nas redes sociais que Pequim continuará apoiando Teerã na "proteção de sua soberania nacional" e na defesa de seus interesses legítimos frente às "políticas de intimidação e hegemonia".

A reunião, realizada no contexto da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, também abordou a promoção do diálogo político e a estabilidade regional. A China reiterou seu compromisso com o princípio da boa vizinhança, enquanto o Irã ressaltou a importância dessa aliança estratégica diante das tensões globais. Ambos os países concordaram sobre a necessidade de enfrentar as pressões unilaterais por meio de mecanismos multilaterais.

