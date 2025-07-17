Estudos do Nahj al-Balaghah 14: Apresentando os Léxicos Verbais e Dicionários do Nahj al-Balaghah

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), nas seções anteriores deste artigo, foram introduzidos os comentários notáveis do Nahj al-Balaghah, bem como o comentário "Bahj al-Sabaghah fi Sharh Nahj al-Balaghah" do Allameh Mohammad Taghi Shoushtari, como o primeiro comentário temático deste livro.
Esta seção apresenta os léxicos verbais e dicionários mais importantes do Nahj al-Balaghah, que compilaram as palavras usadas neste livro em ordem alfabética. A principal aplicação desses léxicos é a busca de palavras para facilitar o acesso aos tópicos. No entanto, uma análise completa dos tópicos de qualquer obra apenas examinando suas palavras é uma pesquisa incompleta, pois referências pronominais, contextos e explicações de cada frase podem expressar um tópico que não foi considerado na busca verbal.
Em outras palavras, em léxicos de palavras ou localizadores de palavras, apenas a "busca verbal" é realizada, e qualquer pesquisador, para uma análise mais aprofundada, também precisa de uma "busca temática". Em livros como o Alcorão e o Nahj al-Balaghah, o uso de dicionários de sinônimos, bem como a análise das perspectivas de exegetas e comentaristas, é uma necessidade inevitável para uma "identificação precisa do tópico".
Entre os léxicos verbais e dicionários do Nahj al-Balaghah, três livros têm sido de particular interesse para pesquisadores e estudiosos desta obra. Sem dúvida, essas obras, como qualquer outro livro, não estão isentas de erros humanos, mas o grande esforço de seus autores em servir à disseminação do conhecimento e dos ditos do Amir al-Mu'minin (Imam Ali) é digno de apreço.
Al-Kashif an Alfaz Nahj al-Balaghah min Shuruhih
O livro "Al-Kashif an Alfaz Nahj al-Balaghah wa Shuruhih", compilado por Sayyid Jawad Mostafavi Khorasani, é um dos primeiros dicionários compilados para o Nahj al-Balaghah e continua a ser uma referência e fonte para muitos pesquisadores desta valiosa obra.
Neste léxico verbal, a palavra original usada no Nahj al-Balaghah é considerada a palavra padrão. Após referenciar essa palavra "aumentada" à sua "raiz", cada palavra é organizada com base nas suas três primeiras letras e disposta em ordem de verbo passado, presente, imperativo, particípio ativo, particípio passivo e outras derivações. Essa forma de escrita mostra a semelhança deste livro com dicionários linguísticos.
O uso desse método neste livro dificultou sua utilização para pessoas com menos familiaridade com a língua árabe ou com as raízes de cada palavra, tornando seu uso contínuo exigente.
Além da presença das palavras do Nahj al-Balaghah com base em várias versões, a característica mais importante desta obra é a compilação do léxico de algumas das explicações do Nahj al-Balaghah, que incluem quatro comentários: o comentário de Nawab Lahiji, o comentário de Mohammad Na'el, o comentário de Ibn Maytham e o comentário de Mirza Habibullah Khoei.
Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Nahj al-Balaghah
"Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Nahj al-Balaghah" é uma obra bem conhecida do falecido Mohammad Dashti, na qual, além de analisar as diferentes palavras do Nahj al-Balaghah e o número de repetições de cada palavra, a raiz de cada palavra também é examinada e sua documentação é fornecida. Uma das características proeminentes desta obra é a atenção às diferenças de palavras em diferentes versões do Nahj al-Balaghah e seu registro neste léxico verbal.
A tabela de diferenças de versão é organizada com base em nove versões do Nahj al-Balaghah: Subhi Salih, Faydh al-Islam, Ibn Maytham, Fi Zilal Nahj al-Balaghah, Minhaj al-Bara'ah fi Sharh Nahj al-Balaghah, Sharh Ibn Abi al-Hadid, Abduh, Mawla Fathullah Kashani, Mulla Salih Qazvini e a versão do autor, conhecida como "versão Mu'jam" ou "versão Dashti". Outra característica desta obra é a atenção às raízes de cada palavra e a organização das palavras com base na raiz em ordem alfabética no léxico verbal, o que facilitou o uso deste livro.
Mufradat Nahj al-Balaghah
A coleção de dois volumes "Mufradat Nahj al-Balaghah" é compilada por Sayyid Ali Akbar Qarashi. Além de compilar um dicionário de palavras do Nahj al-Balaghah em ordem alfabética, ele explica cada uma dessas palavras em persa. O respeitado autor escreveu neste livro que o "Nahj al-Balaghah", após remover repetições e derivações, contém aproximadamente 2422 palavras, todas as quais são examinadas neste livro com evidências relevantes dos ditos do Imam Ali (a.s.) citadas para cada uma. O autor usou a versão "Subhi Salih" como critério para sua pesquisa, e as palavras foram organizadas no livro com base nela.
