Irã expressa solidariedade ao Iraque após incêndio mortal em Al-Kut

"A República Islâmica do Irã expressa suas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas do incêndio ocorrido na cidade de Al-Kut, no leste do Iraque", declarou Baqai por meio de uma publicação em árabe e inglês em sua conta na rede X.

Baqai manifestou o “mais profundo sentimento de solidariedade e apoio” de Teerã ao povo e ao governo iraquianos, e afirmou a disposição do Irã para “oferecer todo tipo de assistência humanitária e operações de resgate” nestes momentos difíceis.

O porta-voz da diplomacia iraniana implorou a Deus Todo-Poderoso que conceda paciência e força às famílias enlutadas, bem como uma pronta recuperação aos feridos.

Segundo as autoridades locais, o incêndio deixou pelo menos 69 mortos e 11 desaparecidos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram chamas consumindo o edifício de cinco andares em Al-Kut durante a noite, enquanto equipes de bombeiros tentavam controlar o fogo.

Em resposta à tragédia, o gabinete iraquiano decretou três dias de luto nacional em solidariedade às famílias das vítimas.

