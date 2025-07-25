Líder iemenita: Israel é um inimigo de todas as raças

Falando em um discurso televisionado da capital iemenita, Sanaa, na quinta-feira, Abdul-Malik al-Houthi condenou fortemente a agressão militar do regime israelense em Gaza e criticou países árabes e muçulmanos por seu silêncio e inação em relação à situação nos territórios palestinos.

"As consequências do silêncio e inação em relação à questão palestina são muito lamentáveis, especialmente porque os muçulmanos não são uma comunidade pequena", disse ele.

"Quase dois bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, incluindo milhões de árabes, abandonaram a Palestina, com exceção de algumas nações que declararam clara e abertamente sua posição."

Ele questionou o fracasso dos países árabes em responder ao que descreveu como opressão duradoura em Gaza.

"Se os árabes não apoiam os palestinos diante desta opressão flagrante e duradoura, que é resultado de sua própria inação, que opressão pode então uni-los?" perguntou.

Houthi criticou organizações regionais e internacionais pela falta de medidas efetivas para parar o genocídio.

"É uma mancha eterna de vergonha nas testas de todas as instituições e organizações internacionais, da comunidade global e da Organização de Cooperação Islâmica que elas não tomem ação concreta", disse.

"Onde está a Liga Árabe e que ação está tomando em relação à fome contínua, genocídio e deslocamento forçado do povo palestino?"

Ele alertou que "ações hostis contra aqueles que apoiam a causa palestina são a pior forma de declínio moral e pisoteamento de valores inatos na nova era, que terá consequências terríveis".

"Desde que a ocupação do território palestino começou, a resposta árabe ao processo tem sido muito fraca e não está à altura do nível de sua responsabilidade."

Houthi também rejeitou a normalização de laços com Israel, chamando-a de abandono da responsabilidade religiosa e ética.

"A normalização não é uma relação normal com o ocupante criminoso, mas sim cooperação com o inimigo para destruir a religião e o sustento da Ummah muçulmana", disse.

"O inimigo sionista não tem o menor vestígio de respeito pelo mundo muçulmano. Ele sabe que pode cometer crimes em qualquer nível, e muçulmanos e árabes não tomarão ação efetiva e abrangente para confrontá-lo."

O líder do Ansarullah disse que a fome em Gaza havia alcançado níveis perigosos e dolorosos, acrescentando que o exército israelense está deliberadamente realocando civis de áreas ricas em água para áreas com escassez de água.

Ele disse que a fome em massa contínua de mais de dois milhões de pessoas em Gaza é uma consequência de uma resposta fraca e ineficaz dos estados árabes e muçulmanos.

Houthi também criticou a continuação dos laços comerciais com Israel.

"O movimento de navios carregando alimentos e mercadorias pertencentes a regimes árabes e muçulmanos em direção às terras ocupadas por Israel não parou durante os últimos 22 meses de agressão e massacre na Faixa de Gaza", disse.

"Regimes árabes e muçulmanos aumentaram o nível de trocas comerciais com o inimigo sionista durante este período. Esses regimes declaram solidariedade com o povo palestino através da mídia, mas suas relações comerciais com o regime sionista são maiores que qualquer outra parte no mundo."

Alguns governos da região, disse ele, até trabalharam para criar rotas marítimas alternativas para apoiar o comércio israelense durante o genocídio.

Houthi disse que os Estados Unidos estão apoiando a campanha militar de Israel e alertou contra tentativas de desarmar o movimento Hezbollah do Líbano.

"Tentativas de desarmar o Hezbollah servem aos inimigos e refletem uma lógica equivocada, tola e maliciosa", disse.

"O inimigo israelense é fornecido com todos os tipos de armas destrutivas e letais, enquanto nosso povo oprimido é informado de que não deveria possuir nenhuma arma."

Houthi reiterou que o Iêmen manteria sua posição em apoio à causa palestina e convocou os cidadãos a se juntarem às manifestações nacionais na sexta-feira.

"O inimigo israelense e seu grande aliado, os EUA, falharam em parar a postura de apoio do Iêmen a Gaza e seu apoio ao povo palestino", disse.

