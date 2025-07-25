  1. Home
Líder iemenita: Israel é um inimigo de todas as raças

26 julho 2025 - 02:59
News ID: 1711297
O líder do movimento Ansarullah do Iêmen descreveu o regime israelense como "um inimigo de todas as raças", alertando que as ações dos sionistas representam "um perigo para toda nação."

Falando em um discurso televisionado da capital iemenita, Sanaa, na quinta-feira, Abdul-Malik al-Houthi condenou fortemente a agressão militar do regime israelense em Gaza e criticou países árabes e muçulmanos por seu silêncio e inação em relação à situação nos territórios palestinos.

"As consequências do silêncio e inação em relação à questão palestina são muito lamentáveis, especialmente porque os muçulmanos não são uma comunidade pequena", disse ele.

"Quase dois bilhões de muçulmanos ao redor do mundo, incluindo milhões de árabes, abandonaram a Palestina, com exceção de algumas nações que declararam clara e abertamente sua posição."

Ele questionou o fracasso dos países árabes em responder ao que descreveu como opressão duradoura em Gaza.

"Se os árabes não apoiam os palestinos diante desta opressão flagrante e duradoura, que é resultado de sua própria inação, que opressão pode então uni-los?" perguntou.

Houthi criticou organizações regionais e internacionais pela falta de medidas efetivas para parar o genocídio.

"É uma mancha eterna de vergonha nas testas de todas as instituições e organizações internacionais, da comunidade global e da Organização de Cooperação Islâmica que elas não tomem ação concreta", disse.

"Onde está a Liga Árabe e que ação está tomando em relação à fome contínua, genocídio e deslocamento forçado do povo palestino?"

Ele alertou que "ações hostis contra aqueles que apoiam a causa palestina são a pior forma de declínio moral e pisoteamento de valores inatos na nova era, que terá consequências terríveis".

"Desde que a ocupação do território palestino começou, a resposta árabe ao processo tem sido muito fraca e não está à altura do nível de sua responsabilidade."

Houthi também rejeitou a normalização de laços com Israel, chamando-a de abandono da responsabilidade religiosa e ética.

"A normalização não é uma relação normal com o ocupante criminoso, mas sim cooperação com o inimigo para destruir a religião e o sustento da Ummah muçulmana", disse.

"O inimigo sionista não tem o menor vestígio de respeito pelo mundo muçulmano. Ele sabe que pode cometer crimes em qualquer nível, e muçulmanos e árabes não tomarão ação efetiva e abrangente para confrontá-lo."

O líder do Ansarullah disse que a fome em Gaza havia alcançado níveis perigosos e dolorosos, acrescentando que o exército israelense está deliberadamente realocando civis de áreas ricas em água para áreas com escassez de água.

Ele disse que a fome em massa contínua de mais de dois milhões de pessoas em Gaza é uma consequência de uma resposta fraca e ineficaz dos estados árabes e muçulmanos.

Houthi também criticou a continuação dos laços comerciais com Israel.

"O movimento de navios carregando alimentos e mercadorias pertencentes a regimes árabes e muçulmanos em direção às terras ocupadas por Israel não parou durante os últimos 22 meses de agressão e massacre na Faixa de Gaza", disse.

"Regimes árabes e muçulmanos aumentaram o nível de trocas comerciais com o inimigo sionista durante este período. Esses regimes declaram solidariedade com o povo palestino através da mídia, mas suas relações comerciais com o regime sionista são maiores que qualquer outra parte no mundo."

Alguns governos da região, disse ele, até trabalharam para criar rotas marítimas alternativas para apoiar o comércio israelense durante o genocídio.

Houthi disse que os Estados Unidos estão apoiando a campanha militar de Israel e alertou contra tentativas de desarmar o movimento Hezbollah do Líbano.

"Tentativas de desarmar o Hezbollah servem aos inimigos e refletem uma lógica equivocada, tola e maliciosa", disse.

"O inimigo israelense é fornecido com todos os tipos de armas destrutivas e letais, enquanto nosso povo oprimido é informado de que não deveria possuir nenhuma arma."

Houthi reiterou que o Iêmen manteria sua posição em apoio à causa palestina e convocou os cidadãos a se juntarem às manifestações nacionais na sexta-feira.

"O inimigo israelense e seu grande aliado, os EUA, falharam em parar a postura de apoio do Iêmen a Gaza e seu apoio ao povo palestino", disse.

