  1. Home
  2. serviço
  3. ÁSIA

Israel lança novo ataque contra civis em Gaza: 51 mortos enquanto buscavam ajuda humanitária

31 julho 2025 - 22:21
News ID: 1713516
Israel lança novo ataque contra civis em Gaza: 51 mortos enquanto buscavam ajuda humanitária

As forças de ocupação israelenses realizaram um novo massacre sangrento ao atacar milhares de civis famintos no norte da Faixa de Gaza.

Segundo comunicado do Escritório de Mídia do Governo de Gaza, até o momento da publicação, 51 pessoas foram mortas e outras 647 ficaram feridas em apenas três horas. As vítimas se dirigiam à região de Sudania para receber alimentos trazidos por caminhões humanitários.

O Escritório denunciou o caos de segurança sistemático e deliberadamente provocado pelo inimigo sionista, em linha com sua estratégia de “engenharia do caos e da fome”, para sabotar a distribuição de ajuda e negar socorro aos civis.

Enfatizou que esse massacre, assim como crimes anteriores semelhantes, reafirma que o inimigo sionista utiliza a fome como arma de guerra, atacando a sangue frio civis indefesos que apenas buscavam alimento — uma violação clara e contínua do direito internacional e humanitário.

O Governo de Gaza condenou energicamente a continuidade dessas práticas brutais e responsabilizou plenamente o regime israelense e os países que o apoiam pelos crimes atrozes cometidos contra os palestinos. Em sua declaração, fez um apelo urgente à comunidade internacional, às Nações Unidas e às instituições de justiça global para que tomem medidas imediatas. Também exigiu que os criminosos de guerra israelenses sejam levados à justiça pelas atrocidades cometidas.

Reiterando a gravidade da situação humanitária, o Escritório destacou que a Faixa de Gaza necessita de pelo menos 600 caminhões diários de ajuda e combustível para garantir o funcionamento básico dos setores vitais. Destacou que essas necessidades “seguem muito longe de serem atendidas sob este cerco sangrento e sufocante”.

A Resistência Palestina denunciou que Israel está organizando a fome em Gaza, transformando os alimentos em uma arma de morte lenta e a ajuda humanitária em uma ferramenta de caos e saque.

Em consequência direta, hospitais da Faixa de Gaza relataram nesta quarta-feira sete novas mortes por fome e desnutrição, elevando o número total de vítimas da fome para 154, entre elas pelo menos 89 crianças.

O Ministério da Saúde palestino anunciou ainda que, desde o início da agressão israelense em 7 de outubro de 2023, o número total de mortos chegou a 60.138, enquanto o de feridos ultrapassou 146.269.

.....................

308

Your Comment

You are replying to: .
captcha