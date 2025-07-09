Celebrada em São Paulo a cerimônia em memória do martírio do Imam Hossein

Foi celebrada em São Paulo no domingo (6) a memória do martírio do Imam Hossein (as), o terceiro imã xiita. Milhares de seguidores dos Ahlul Bait relembraram a tragédia do martírio do Imam Hossein, seus familiares e seus 72 companheiros, todos mortos durante a batalha de Karbala, 14 séculos atrás.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) –Na véspera do dia do Ashura, o Centro Islâmico no Brasil, fez uma procissão pelas ruas do bairro do Ipiranga. A cerimônia da Ashura, no domingo, ocorreu na Mesquita do Brás, com uma diversidade de atividades em torno da Mesquita, como barracas de comidas, artigos islâmicos e um gesto humanitário, através da doação de sangue.

A mesma cerimônia aconteceu durante a semana que antecedeu ao dia da Ashura, no Centro islâmico Imam Al Mahdi de Diálogo no Brasil, com palestras do Sheikh Hossein Khalkiloo, atividades do Grupo Escoteiro Al Huda, em Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e outras cidades brasileiras, nas quais a comunidade muçulmana xiita realiza diversas atividades extensivas às pessoas das comunidades locais.

Anualmente, comunidades muçulmanas ao redor do mundo se reúnem para lembrar o martírio do Imam Al-Hussein (as), neto do Profeta Mohammad (saas), em Karbala. Ele e seus familiares foram brutalmente assassinados pelo exército de Yazid ibn Muawiya, um governante tirano da época. As atividades recontam essa história e discutem as virtudes e lições da revolução liderada por Al-Hussein (as), que teve um impacto profundo no Islã.