A Filosofia da Revolta do Imam Hussein (A.S.)

A Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA) enfatiza que a melhor e mais confiável fonte para compreender a filosofia e os objetivos do movimento de Sayyid al-Shuhada (o Mestre dos Mártires), o Imam Hussein (A.S.), são as próprias palavras do Imam ou as de outros Imames que abordaram este tema. Ao examinarmos o conjunto de seus sermões, discursos, cartas e testamento sobre as motivações de Ashura, bem como as expressões contidas em várias orações de Ziyarat (orações de visitação) transmitidas pelos outros Imames, que também tratam das razões de sua revolta, podemos extrair e analisar sistematicamente os objetivos de seu levante.

O Testamento do Imam em Medina

Ao deixar Medina e se despedir de seu irmão Muhammad ibn al-Hanafiyyah, o Imam Hussein (A.S.) escreveu um testamento no qual expôs claramente o objetivo de seu movimento:

"Certamente, eu não me levantei por arrogância ou ostentação, nem para causar corrupção ou opressão. Eu me levantei apenas para buscar a reforma na nação de meu avô Muhammad. Desejo ordenar o bem e proibir o mal, e seguir a conduta de meu avô Muhammad e de meu pai Ali ibn Abi Talib."

O Sermão do Imam em Meca

Em Meca, o Imam Hussein (A.S.) dirigiu-se a um grupo de estudiosos e notáveis de várias regiões islâmicas com um sermão inspirador e contundente. Nele, recordou o pesado dever e a difícil tarefa dos estudiosos e líderes das cidades de protegerem a essência da religião e as crenças dos muçulmanos, e as consequências de seu silêncio diante dos crimes dos Omíadas. Ele criticou a inação deles frente às políticas anti-religiosas dos governantes Omíadas e considerou qualquer colaboração ou conciliação com eles um pecado imperdoável.

Ao final de seu discurso, o Imam declarou o objetivo de suas ações e atividades contra o sistema opressor, que se manifestaria como um movimento anos depois, da seguinte forma:

"... Ó Deus, Tu sabes que o que fizemos (como palavras e ações contra os governantes omíadas) não foi por competição por poder, nem por busca de bens mundanos insignificantes. Mas foi para mostrar (restaurar) os marcos de Tua religião, para manifestar a reforma em Tuas terras, e para que os oprimidos dentre Teus servos estivessem seguros, e que Tuas obrigações, Tuas tradições e Teus preceitos fossem praticados..."

Uma análise cuidadosa dessas frases revela quatro objetivos principais do Imam Hussein (A.S.) em suas ações e atividades empreendidas durante o governo de Yazid para o levante:

a) Revitalizar as manifestações e os símbolos do Islã autêntico e puro de Muhammad;

b) Reformar e melhorar a situação do povo nas terras islâmicas;

c) Assegurar a segurança dos oprimidos;

d) Proporcionar um ambiente propício para a prática dos mandamentos e obrigações divinas.

Duas Notas Importantes sobre Este Sermão:

Atribuição: Em alguns livros, este sermão é atribuído ao Amir al-Mu'minin (Ali ibn Abi Talib, A.S.), talvez devido à semelhança da última parte do sermão com uma seção do sermão 131 da Nahj al-Balaghah. Contudo, a mera semelhança não parece ser uma razão convincente para tal teoria; é possível que o Imam Hussein (A.S.) tenha utilizado frases do sermão de seu nobre pai como citação (استشهاد). Ou talvez ele não tenha tido a intenção de citar, e essa similaridade seja resultado do fato de que os Imames, sendo todos uma única luz, pensam de maneira semelhante. Contexto Temporal: As fontes deste sermão não indicam se o Imam Hussein (A.S.) o proferiu após o início de sua revolta e durante sua residência em Meca, ou antes disso, ou nos últimos anos da vida de Mu'awiya. No entanto, alguns autores inferiram, pela aparência das últimas frases do sermão ("Ó Deus, Tu sabes que o que fizemos... não foi por competição por poder"), que o Imam proferiu este sermão após o início de seu movimento, e a expressão "o que fizemos" (ما کان منا) refere-se ao levante do Imam. [1, 2, 3]

O Testamento do Imam a Muhammad al-Hanafiyyah

O Imam Hussein (A.S.), em seu testamento escrito para seu irmão Muhammad ibn al-Hanafiyyah ao sair de Medina e se despedir dele, revelou o propósito de seu movimento da seguinte forma:

"Certamente, eu não me levantei por arrogância, nem por vaidade, nem para causar corrupção ou opressão. Eu me levantei apenas para buscar a reforma na nação de meu avô Muhammad. Desejo ordenar o bem e proibir o mal, e seguir a conduta de meu avô e de meu pai Ali ibn Abi Talib..." [4, 5, 6, 7] (É importante notar que, segundo Ibn Shahrashub, o Imam disse essas frases em resposta a Ibn Abbas, e não a Ibn al-Hanafiyyah, e foi uma resposta oral, não um testamento escrito.)

Em outro lugar, o Imam também afirmou: "Ó Deus, eu amo o bem e detesto o mal." [8, 9]

Essas expressões são frequentemente encontradas em diversas Ziyarat (orações de visitação) transmitidas pelos Imames sobre o Imam Hussein (A.S.). Por exemplo: "Testemunho que tu estabeleceste a oração, pagaste o zakat, ordenaste o bem e proibiste o mal." [10-29] (É importante salientar que "testemunhar" aqui não significa o conceito comum de testemunho ou confirmação de um assunto material ou legal; em vez disso, é a expressão de uma verdade espiritual e a confissão de uma realidade que ocorreu com uma motivação espiritual. Ou seja, "eu compreendo que teu movimento foi motivado por ordenar o bem e proibir o mal, e não pela convocação dos kufianos ou outras razões." Portanto, se outras ações e esforços foram empreendidos, todos foram para alcançar aquele grande objetivo e ideal.)

A partir dessas declarações, os seguintes objetivos podem ser atribuídos ao levante do Imam:

a) Buscar a reforma nos assuntos da nação do Profeta;

b) Ordenar o bem;

c) Proibir o mal;

d) Agir de acordo com a conduta do Mensageiro de Deus (S.A.A.S.) e do Amir al-Mu'minin (A.S.), como estabelecer a oração e pagar o zakat.

O Sermão do Imam na Mansão de Baydhah

Em um sermão proferido na mansão de Baydhah, após o encontro com Hurr ibn Yazid al-Riyahi, o Imam Aba Abdillah (A.S.) explicou a motivação de seu levante, baseando-se em uma afirmação do Profeta (S.A.A.S.):

"Ó povo! O Mensageiro de Deus disse: 'Quem vê um governante tirânico que torna lícito o que Deus proibiu, quebra a aliança com Deus, age contra a Sunnah do Mensageiro de Deus, e governa os servos de Deus com pecado e agressão, e não se levanta contra ele com ação ou palavra, então é dever de Deus colocá-lo no mesmo lugar (de tormento) daquele tirano.' Ora (ó povo), saibam que estes se renderam à obediência a Satanás, abandonaram a obediência ao Misericordioso, manifestaram a corrupção, suspenderam os limites de Deus, apropriaram-se do tesouro público (Bayt al-Mal) dos muçulmanos, tornaram lícito o que Deus proibiu e proibiram o que Ele permitiu. E eu sou o mais merecedor de mudar (o destino e os assuntos dos muçulmanos)." [30-35] (Al-Baladhuri narra este sermão a partir da frase "Ora, estes..." em diante. Ibn A'tham, Khwarizmi e Majlisi narram este sermão com pequenas diferenças de redação, na forma de uma carta que o Imam escreveu aos notáveis e líderes de Kufa; no entanto, Ibn al-Jawzi apresenta esta narração na forma de uma conversa entre o Imam e al-Farazdaq.)

A partir deste sermão, a razão para o levante de Sayyid al-Shuhada (A.S.) pode ser atribuída ao fato de que os governantes Banu Umayyah (especialmente Yazid) haviam empreendido as seguintes ações anti-islâmicas:

a) Obediência a Satanás e abandono da obediência a Deus;

b) Manifestação de corrupção na terra;

c) Suspensão dos limites divinos;

d) Apropriação do tesouro público;

e) Tornar lícito o que Deus proibiu e vice-versa.

Os Objetivos do Levante nas Ziyarat do Imam

Nas Ziyarat do Imam Hussein (A.S.), testemunhamos que ele estabeleceu os preceitos divinos e a Sunnah do Profeta e do Amir al-Mu'minin:

"Testemunho que tu tornaste lícito o que Deus permitiu e ilícito o que Ele proibiu, estabeleceste a oração, pagaste o zakat, ordenaste o bem e proibiste o mal, e convocaste (os muçulmanos) ao Teu caminho com sabedoria e boa exortação." [36]

Também dizemos: "Testemunho que tu ordenaste a equidade e a justiça e convocaste a ambos." [37]

Em outro lugar, o Imam também afirmou: "Por Deus, eu não lhes darei minha mão (em sinal de lealdade) como uma pessoa humilhada, nem fugirei como os escravos." [38-43] (Al-Tabari, e seguindo-o Ibn Kathir, escreveram a segunda parte desta frase como: "Nem reconhecerei como os escravos": "Eu não reconheço (a legitimidade do governo de Yazid) como os escravos.")

E novamente ele disse: "A morte com dignidade é melhor do que uma vida em humilhação." [44]

Do conjunto dessas declarações, os seguintes objetivos podem ser inferidos:

a) Promover a verdade e agir de acordo com ela;

b) Proibir a promoção da falsidade e impedir a ação de acordo com ela;

c) Não aceitar uma vida de humilhação e vergonha neste mundo, e escolher uma vida de felicidade no Além.

Notas de Rodapé: