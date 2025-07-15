Iêmen lança três drones contra importantes alvos israelenses

Por meio de um comunicado publicado na noite desta terça-feira, as Forças Armadas do Iêmen enfatizaram que, nesta operação militar simultânea, dois drones (aeronaves não tripuladas) foram direcionados contra “um importante alvo militar do inimigo sionista” na região de Neguev, enquanto o outro atingiu o porto de Umm al-Rashrash (Eilat), ambos localizados no sul dos territórios palestinos ocupados. “A operação alcançou seus objetivos com sucesso”, destacaram.

As forças iemenitas denunciaram os massacres brutais cometidos por Israel, a destruição de residências, o bombardeio de tendas e o bloqueio da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, afirmando que o silêncio e a inação da comunidade internacional apenas encorajam esse inimigo a implementar seus planos expansionistas, subjugar os povos e países da região e violar seus direitos.

Nesse contexto, esclareceram que suas operações continuarão até que a agressão contra Gaza cesse completamente e o cerco seja totalmente levantado.

