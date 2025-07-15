Cartas do Nahj al-Balaghah 11: O Comando do Imam Ali (A.S.) ao Enfrentar Inimigos Virtuais e Midiáticos

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), a Carta Onze do Nahj al-Balaghah é parte de uma carta d'Ele a dois de Seus comandantes militares, a saber, Ziyad ibn Nazr Harithi e Shuraih ibn Hani. Nela, o Imam, além de resolver o problema deles na liderança do exército e enfatizar a unidade de comando e a necessidade de obediência à liderança, lembra-os de pontos a serem observados ao enfrentar os inimigos.

Esta carta foi citada antes de Sayyid Radhi por Nasr ibn Muzahim em seu livro "Nabard-e Siffin" (A Batalha de Siffin). Além disso, alguns proeminentes comentaristas do Nahj al-Balaghah, como Ibn Maytham al-Bahrani, citaram esta carta de forma mais completa, com a parte adicionada nesta explicação contendo pontos notáveis sobre a razão de sua emissão.

Nesta carta, o Imam expõe oito diretrizes para o confronto com os inimigos, que podem ser explicadas em linguagem atual e com um olhar para as guerras midiáticas da seguinte forma:

O texto da carta citado no Nahj al-Balaghah é assim: «فَإِذَا نَزَلْتُمْ بِعَدُوٍّ أَوْ نَزَلَ بِکُمْ فَلْیَکُنْ مُعَسْکَرُکُمْ فِی قُبُلِ الْأَشْرَافِ أَوْ سِفَاحِ الْجِبَالِ أَوْ أَثْنَاءِ الْأَنْهَارِ، کَیْمَا یَکُونَ لَکُمْ رِدْءاً وَ دُونَکُمْ مَرَدّاً؛ Quando vocês se depararem com um inimigo ou o inimigo se deparar com vocês, que seu acampamento esteja em frente a lugares elevados, ou nas encostas das montanhas, ou no meio dos rios, para que lhes sirva de proteção e seja um obstáculo para o inimigo."**

Parece que o ponto-chave do Imam Ali (A.S.) nesta frase é o posicionamento em locais que impeçam o cerco pelo inimigo.

Nos tempos atuais, em que a atenção à guerra midiática é ainda mais importante do que a vitória em batalhas militares, sem dúvida, devemos utilizar plataformas que impossibilitem ser "flanqueadas" pelos inimigos. É natural que, neste espaço midiático, se o conteúdo que expõe as fraquezas do inimigo ou que responde aos inimigos for disponibilizado em uma plataforma ou meio digital à disposição do inimigo, sua remoção será facilmente possível por parte do inimigo. Assim como atualmente algumas redes sociais removem qualquer imagem, áudio e vídeo relacionados ao Islã do Irã ou aos mártires da resistência. Neste ambiente, a utilização dessas mídias não é facilmente possível, e o espaço fica completamente à disposição do inimigo. A atenção às plataformas domésticas e o fortalecimento das infraestruturas, bem como o esforço para a expansão internacional dessas plataformas, pode ser um terreno adequado para enfrentar essas ações do inimigo no espaço virtual.

A insistência na abertura do espaço de filtragem (censura) e na abertura de "backdoors" para os inimigos do Islã e da Revolução é também uma questão que deve ser seriamente considerada à luz dessas palavras do Imam Ali (A.S.).

No âmbito interno, deve haver coordenação midiática para um confronto concentrado com os inimigos, a fim de evitar a criação de diferentes frentes e o enfraquecimento das forças ativas no espaço virtual: «وَ لْتَکُنْ مُقَاتَلَتُکُمْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ، E que sua luta seja de uma ou duas frentes."**

A criação de um espaço interno multifacetado e a ocupação dos ativistas da mídia e do espaço virtual com questões de pouca ou nenhuma importância podem abrir caminho para a entrada do inimigo no coração e na mente das pessoas e influenciá-las. A presença de indivíduos conscientes com capacidade de análise política e social adequada, para examinar a situação do inimigo e apresentar análises apropriadas, com ênfase em questões importantes, são pontos que podem ser compreendidos a partir desta parte do comando do Imam Ali (A.S.): «وَ اجْعَلُوا لَکُمْ رُقَبَاءَ فِی صَیَاصِی الْجِبَالِ وَ مَنَاکِبِ الْهِضَابِ، لِئَلَّا یَأْتِیَکُمُ الْعَدُوُّ مِنْ مَکَانِ مَخَافَةٍ أَوْ أَمْنٍ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْقَوْمِ عُیُونُهُمْ وَ عُیُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلَائِعُهُمْ؛ E coloquem sentinelas no cume das montanhas e nos picos dos morros, para que o inimigo não os ataque de um lugar que vocês temem ou onde se sentem seguros. E saibam que a vanguarda do exército são seus olhos, e os olhos da vanguarda são seus batedores."**

Mas outro ponto fundamental que é novamente enfatizado por Ele é a atenção à união e o afastamento da discórdia. Uma revisão dos acontecimentos dos anos passados no sistema islâmico mostrou quais resultados a falta de união e a insistência na discórdia, sem a devida observação do ambiente social e midiático, trouxeram: «وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّفَرُّقَ، E evitem a desunião."**

Porém, a nota final e conclusiva destas palavras é que, enquanto o inimigo existir e não houver certeza da vitória final sobre ele, não se pode ser negligente. Portanto, não se deve descansar e dormir tranquilamente: «وَ لَا تَذُوقُوا النَّوْمَ إِلَّا غِرَاراً أَوْ مَضْمَضَةً. Então, não provem o sono, exceto um cochilo ou um breve piscar de olhos (assim como na ablução bucal, a água é movimentada na boca por alguns instantes).