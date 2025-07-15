Abbas: O Discurso que Uniu a Bravura com a Eloquência

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (A.S.) - ABNA: Este discurso, atribuído a Hazrat Abbas (A.S.), é repleto de elevados conceitos divinos, defesa da legitimidade do Imam Hussein (A.S.), e a elucidação da sublime posição da AhlulBayt (A.S.). Este discurso foi proferido em um momento em que Hazrat Abbas (A.S.) se postava diante dos inimigos que impediam o Imam Hussein (A.S.) de alcançar a Caaba, defendendo o santuário do Imamato com uma bravura inigualável.

Análise do Conteúdo do Discurso:

1. Ênfase na Santidade da Casa Sagrada (Baytullah al-Haram) e da AhlulBayt (A.S.):

Hazrat Abbas (A.S.), ao mencionar que a Caaba foi honrada pela presença do Imam Hussein (A.S.), enfatiza a elevada posição da AhlulBayt (A.S.), afirmando: " مَن کانَ بِالاَمس بیتاً اَصبَح قِبلَةً" (Aquele que ontem era uma casa, hoje se tornou uma qibla [direção de oração]).

(Aquele que ontem era uma casa, hoje se tornou uma qibla [direção de oração]). Essa frase demonstra que o Imam Hussein (A.S.) é a manifestação da verdade da Caaba, e é a sua presença que concede honra aos lugares.

2. Repreensão aos Inimigos e Afirmação da Legitimidade do Imam Hussein (A.S.):

Hazrat Abbas (A.S.) dirige-se aos infiéis e pecadores, perguntando: " أَتُصُدُّونَ طَریقَ البَیتِ لِاِمامِ البَرَرَة؟" (Vocês estão bloqueando o caminho para a Caaba para o Imam dos justos ?).

(Vocês estão bloqueando o caminho para a Caaba para o ?). Em seguida, com um forte argumento, ele afirma que o Imam Hussein (A.S.) é a pessoa mais digna dessa posição e que, se não fosse a vontade divina, a própria Caaba viria até ele.

3. Elucidação das Virtudes da AhlulBayt (A.S.) e Condenação dos Inimigos:

Hazrat Abbas (A.S.), em uma comparação contundente entre a AhlulBayt (A.S.) e os inimigos, afirma: " مِمَّن شارِبُ الخَمر وَ مِمَّن صاحِبُ الحَوضِ وَ الکَوثَر" (Entre quem bebe vinho e quem é o dono da Fonte de Kawthar).

(Entre quem bebe vinho e quem é o dono da Fonte de Kawthar). Essa declaração revela a clara diferença entre a luz e a escuridão.

4. Lembrete do Destino dos Coraixitas e Advertência aos Inimigos:

Ele lembra os inimigos do destino dos Coraixitas, que tentaram matar o Profeta (S.A.A.S.), e que hoje eles tentam matar o filho do Profeta (S.A.A.S.).

Em seguida, com coragem, ele afirma: "مادُمتُ حَیاً سَلیلاً، لَن یمکِنَ لَکُم قَتلُ اَبی عَبدِاللهِ" (Enquanto eu estiver vivo e um descendente, vocês não poderão matar Imam Hussein (A.S.)).

5. Prontidão para o Martírio:

No auge de sua devoção, Hazrat Abbas (A.S.) propõe aos inimigos que, se desejam alcançar o Imam Hussein (A.S.), primeiro deveriam matá-lo: " تَعالوا اُخبِرُکُم بِسَبیلِه: بادِروا قَتلی وَاضرِبُوا عُنُقی" (Venham, eu lhes mostrarei o caminho: primeiro me matem e cortem meu pescoço).

(Venham, eu lhes mostrarei o caminho: primeiro me matem e cortem meu pescoço). Esta frase demonstra o ápice de sua lealdade e sacrifício.

A Dignidade de Hazrat Abbas (A.S.) Neste Discurso:

1. O Comandante Leal:

Hazrat Abbas (A.S.) neste discurso, aparece não apenas como um companheiro leal, mas como o defensor do santuário do Imamato e o porta-estandarte da verdade. Ele defende seu Imam com bravura e está disposto a ser martirizado antes dele.

2. Um Orador Corajoso e Argumentativo:

Este discurso mostra que Hazrat Abbas (A.S.) não era apenas um guerreiro corajoso, mas uma pessoa ciente dos fundamentos religiosos e um argumentador que, com forte lógica, provava a legitimidade do Imam Hussein (A.S.).

3. O Sacrifício Incomparável:

Sua oferta de ser morto antes do Imam Hussein (A.S.) ("بادِروا قَتلی") demonstra o nível máximo de sacrifício. Ele está disposto a sacrificar sua vida para que seu Imam possa viver.

4. Protetor da Santa Liderança (Wilayat):

Hazrat Abbas (A.S.) neste discurso, considera-se uma barreira contra os inimigos e diz que, enquanto ele estiver vivo, ninguém alcançará o Imam Hussein (A.S.). Isso demonstra sua posição de "Guardião das Necessidades" (Bab al-Hawaij), que mesmo nos momentos difíceis, apoia seu Imam da época.

Este discurso expressa a grandeza espiritual, a coragem, a lealdade e o elevado conhecimento de Hazrat Abbas (A.S.). Ele não era apenas um guerreiro, mas um conhecedor das verdades divinas e um defensor do santuário da liderança. Sua posição em Karbala transcende a de um irmão e companheiro; ele é o porta-estandarte da verdade, o sacrificado incomparável e o modelo de lealdade que, mesmo em seus discursos, provava a legitimidade do Imam Hussein (A.S.) com argumentos incisivos.