Regime sionista mata três crianças em Gaza em um único dia usando a fome como arma

De acordo com fontes locais, o bebê Yahya al-Najjar, com apenas algumas semanas de vida, faleceu no sábado no Hospital Al-Nasser, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, por desnutrição severa.

Jornalistas de diversos países divulgaram imagens comoventes do bebê estendido sem vida sobre a cama do hospital, com sinais claros de desnutrição extrema visíveis em seu corpo.

O jornalista palestino Ahmed al-Najjar escreveu na rede social X:“Este é Yahya al-Najjar. A fome imposta por Israel o matou agora mesmo em Khan Yunis.”

E acrescentou: “Gritamos, nossos filhos choram para o mundo, mas não há resposta.”

Outro jornalista que cobre os acontecimentos em Gaza, Motasem A. Dalloul, alertou:“Se a entrada de alimentos na Faixa de Gaza não for permitida, 2,3 milhões de pessoas estarão em risco!”

Um blogueiro pró-Palestina denunciou que o bebê “precisava apenas de um gole de leite para sobreviver”.

Yahya estava entre os aproximadamente 116 palestinos mortos em Gaza no sábado como resultado direto da ofensiva brutal do regime sionista.

Até 38 dessas mortes ocorreram quando forças israelenses atacaram civis que se reuniam em torno de centros de distribuição de alimentos — apoiados pelos Estados Unidos e Israel — na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza.

Esses centros foram denunciados por moradores e fontes locais como “armadilhas mortais”, em meio a um cenário de fome catastrófica que ameaça milhares, segundo alertas das Nações Unidas.

A fome em massa resulta do cerco intensificado imposto pelo regime israelense à Faixa de Gaza desde 2007, que agora atingiu níveis insuportáveis.

As restrições reduziram o consumo de alimentos em Gaza a quase zero, forçando a população a se aglomerar nesses centros, onde novos ataques israelenses continuam a ocorrer.

A situação geral tem gerado fortes críticas internacionais contra o regime de Tel Aviv por utilizar o bloqueio e a fome como “armas de guerra” em sua campanha genocida.

Desde o início da guerra, em outubro de 2023, mais de 58.700 palestinos — em sua maioria mulheres e crianças — foram mortos.

