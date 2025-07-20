Estudos do Nahj al-Balaghah 15: Apresentando os Índices Temáticos do Nahj al-Balaghah

De acordo com a Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (ABNA), nas seções anteriores deste artigo, além de apresentar os comentários proeminentes do Nahj al-Balaghah, algumas das obras compiladas na forma de léxicos verbais e dicionários lexicais do Nahj al-Balaghah, bem como o comentário "Bahj al-Sabaghah fi Sharh Nahj al-Balaghah" do Allameh Shoushtari, foram introduzidos como o primeiro comentário temático do Nahj al-Balaghah. Neste artigo, alguns dos índices temáticos mais famosos compilados para este nobre livro são apresentados. Nesta parte, os índices temáticos compilados em árabe são introduzidos.

Al-Dalil 'ala Mawdu'at Nahj al-Balaghah

"Al-Dalil" é um dos primeiros índices temáticos compilados para o Nahj al-Balaghah, que foi compilado em árabe por Ali Ansarian. Este livro categoriza os tópicos gerais do Nahj al-Balaghah em sete capítulos principais: Teologia e Monoteísmo, Profecia e Profetas, Crenças e Leis, Imato e Califado, História, Sociedade e Política e Economia, e Ética, e 157 tópicos secundários.

Com base nesta categorização, para encontrar um tópico, um pesquisador, além de consultar os índices no final do livro, deve ter em mente em qual das sete seções temáticas cada tópico se encaixa. Por exemplo, se alguém quiser pesquisar sobre "Justiça Divina", "Siffin", "Jihad", "Atributos do Imam Ali (a.s.)", "Saqifah" ou "Bayt al-Mal", deve encontrar a justiça divina em teologia, Siffin em história, jihad no capítulo de crenças e leis, os atributos do Imam em imato, Saqifah em história, e Bayt al-Mal em sociedade e economia.

Al-Hadi ila Mawdu'at Nahj al-Balaghah

O índice temático "Al-Hadi ila Mawdu'at Nahj al-Balaghah" é uma das obras do Ayatollah Ali Meshkini, na qual os ditos de Amir al-Mu'minin (a.s.) são divididos em 13 tópicos principais sob o título "Bab" (Capítulo), incluindo "Usul al-Din wal-Aqa'id" (Princípios da Religião e Crenças), "Al-Iman wa 'Alamatiha" (Fé e Seus Sinais), "Al-Din wal-Islam" (Religião e Islã), "Al-Qur'an wal-Sunnah" (Alcorão e Sunnah), "Al-Ibadat" (Atos de Adoração), "Al-Akhlaq" (Moralidade), "Asnaf al-Nas" (Tipos de Pessoas), "Al-Tarikh" (História), "Al-Mu'amalat" (Transações), "Al-Ijtima' wal-Siyasah" (Sociedade e Política), "Nizam al-Mal wal-Iqtisad" (Sistema de Riqueza e Economia), "Ulum al-Tabi'ah" (Ciências Naturais), e "Al-Insan wa Ahkamuhu wa Shu'unuh" (O Ser Humano, Seus Preceitos e Assuntos), e 618 tópicos secundários como "Fasl" (Seção). A ordem desses mais de 600 títulos também é organizada em ordem alfabética, começando com a palavra "Allah" e terminando com a palavra "Yahud".

Infelizmente, como a primeira edição deste livro não incluía índices, o livro não foi bem recebido, e a publicação separada deste índice também não conseguiu resolver essa lacuna fundamental.

Tasneef Nahj al-Balaghah

"Tasneef Nahj al-Balaghah" foi compilado pelo erudito e literato xiita sírio, Labib Baydoun. O autor desta obra, além do árabe, também domina os idiomas persa, inglês e polonês, e compilou obras nestes três idiomas. Neste livro, o autor dividiu os tópicos do Nahj al-Balaghah em 10 tópicos principais e seções fundamentais, e 430 tópicos secundários. A redação de entradas explicativas, a organização literária e o bom gosto na seleção de conceitos são características desta obra. Este livro é o índice temático mais preciso e abrangente do Nahj al-Balaghah em árabe.

Embora outros índices tenham sido escritos em árabe para o Nahj al-Balaghah, este artigo se limitou a apresentar estes três índices. Na próxima seção deste artigo, os índices temáticos escritos em persa serão apresentados.