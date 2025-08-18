FDLP: Netanyahu começa a destruir a Cidade de Gaza e a deslocar o seu milhão de habitantes

Agência de Notícias AhlulBayt: A Frente Democrática para a Libertação da Palestina emitiu um comunicado dizendo

Ontem, o líder da camarilha fascista em Israel, Benjamin Netanyahu, começou a implementar seu projeto colonial destruindo a Cidade de Gaza e iniciando o deslocamento de seu milhão de habitantes para as regiões central e sul, onde a população já está superlotada em espaços estreitos. Dessa forma, impôs o deslocamento forçado dos moradores para áreas densamente povoadas pela força das armas, expondo-os a qualquer momento à morte pelo fogo, pela fome e pela perda de cuidados médicos para os doentes.

A FDLP afirmou que o exército de Netanyahu iniciou um novo capítulo em sua guerra genocida, ignorando as negociações indiretas destinadas a alcançar um cessar-fogo e permitir que a ajuda incondicional chegue ao povo faminto da Faixa de Gaza. As mortes por fome tornaram-se um acontecimento diário, e não se conseguiu romper o cerco nem salvar a vida de dois milhões de pessoas aprisionadas.

A Frente Democrática acrescentou: Netanyahu está abrindo um novo capítulo da guerra de genocídio na Cidade de Gaza, destruindo o lugar, deslocando e matando seus habitantes, desafiando a comunidade internacional, os apelos de governos e parlamentos em todo o mundo e milhões de manifestantes nas principais capitais mundiais. Ele conta com o apoio e o respaldo da administração da Casa Branca, que não esconde sua posição ao afirmar: “Israel tem o direito de fazer o que quiser em defesa de sua segurança e de seus interesses.”

A Frente Democrática destacou que a destruição, as mortes e os deslocamentos que ocorrem na Faixa de Gaza, por um lado, e a destruição, as mortes e os deslocamentos que ocorrem na Cisjordânia, além da devastação da terra e sua inundação com colonos, o deslocamento de seus proprietários originais e a inundação de Jerusalém com a judaização, por outro, não terão apenas consequências destrutivas gravíssimas no âmbito da questão palestina, pois ameaçam os interesses, a segurança, a estabilidade e a entidade nacional do nosso povo. Ao contrário, estender-se-ão aos países da região em projetos cujos objetivos declarados não são escondidos pela liderança inimiga, especialmente porque as fronteiras internacionais de vários de nossos países árabes vizinhos de Israel já começaram a vacilar em favor do projeto colonial expansionista sionista.

A Frente Democrática afirmou que o nosso povo, que resistiu à invasão e à ocupação por dois anos, e demonstrou uma firmeza heroica que espantou o mundo, continuará a resistir em defesa de sua terra e de sua dignidade nacional, unido à sua valente resistência, para que o inimigo pague um preço alto por seus projetos expansionistas. Isso exige que todos os irmãos árabes, amigos e povos livres do mundo assumam suas responsabilidades políticas, jurídicas e morais para enfrentar a nova campanha de extermínio, cujo primeiro capítulo foi iniciado pelo exército de Netanyahu no bairro de Zeitoun, um dos maiores bairros da Cidade de Gaza.

...................

308