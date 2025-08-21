  1. Home
Sete mortos em ataque israelense em Tiro, sul do Líbano

22 agosto 2025 - 00:43
Ao menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira em um ataque perpetrado pelo regime sionista contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, apesar do cessar-fogo assinado em novembro de 2024.

Em comunicado divulgado pela agência estatal NNA, o Ministério da Saúde do Líbano confirmou as mortes e criticou a ação de Israel, que mantém presença militar na região.

O regime sionista justifica o ataque alegando que visa atividades do Movimento de Resistência Islâmica do Líbano (Hezbollah) e que não viola o cessar-fogo. No entanto, tanto Beirute quanto o Hezbollah condenaram essas ações, criticadas também pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O acordo de cessar-fogo, firmado após meses de combates decorrentes dos ataques de 7 de outubro de 2023, previa a retirada de todas as forças de Israel e do Hezbollah do sul do Líbano. Ainda assim, o Exército israelense mantém cinco postos no território libanês — uma violação criticada pelas autoridades locais e pelo movimento de resistência, que exigem o fim imediato dessa presença.

