Manifestantes em Paris realizam protesto contra a intervenção dos EUA na Venezuela

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Um ato de protesto marcado por indignação foi realizado no domingo, na capital francesa, Paris, contra a intervenção militar conduzida pelos Estados Unidos na capital venezuelana, Caracas.

No ato, dezenas de ativistas e manifestantes atearam fogo à bandeira dos Estados Unidos.

Essa ação simbólica ocorreu como uma reação direta e inequívoca à operação militar lançada na Venezuela, que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e em sua transferência forçada para fora das fronteiras do país.

As manifestações foram organizadas como parte de um movimento internacional em escalada que condena a operação militar liderada pelo governo Trump. Durante o ato, manifestantes ergueram faixas nas ruas de Paris, apelando para a necessidade de respeitar a soberania dos Estados e de impedir que o uso da força bruta determine o destino dos povos.

Os manifestantes descreveram o comportamento dos Estados Unidos como um “ato de intimidação política e militar” que ultrapassa todas as normas e convenções internacionais, ameaçando minar a autoridade das Nações Unidas e substituir a diplomacia pela lei da selva.

Ativistas franceses enfatizaram que o sequestro de um presidente legítimo, independentemente de divergências em relação às suas políticas, representa um precedente perigoso que pode se estender a outros países.

Os participantes instaram o governo francês e a União Europeia a adotar uma postura mais firme diante dessas ações unilaterais de Washington.

