Estocolmo adere aos protestos globais; centenas protestam contra a agressão do regime israelense em Gaza e no Líbano

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Os manifestantes exibiram faixas condenando os ataques a escolas e hospitais e exigiram um cessar-fogo imediato.

A manifestação, organizada por diversas organizações da sociedade civil, reuniu participantes de diferentes origens, incluindo ativistas iranianos que se juntaram ao protesto para criticar as políticas dos Estados Unidos e do regime israelense na região.

Os manifestantes apelaram especificamente ao governo sueco para que suspenda as vendas de armas ao regime israelense, ao mesmo tempo em que exigiram o fim das operações militares nos territórios palestinos. Os participantes carregavam cartazes com mensagens como “Crianças estão sendo mortas em Gaza” e “Parem os ataques ao Líbano”, destacando preocupações humanitárias em meio ao conflito em curso.

Aydin Amir Hashimi, ativista sueco de origem azeri, afirmou que as ações militares israelenses não seriam possíveis sem o apoio contínuo das nações ocidentais. “Sem o apoio do mundo ocidental, Israel não poderia ter tomado essas medidas contra os palestinos”, disse Hashimi, argumentando que os governos ocidentais têm fornecido apoio logístico, moral e jurídico às operações. “Eles têm reprimido o movimento palestino em seus próprios países, em toda a União Europeia e nos Estados Unidos”, acrescentou.

Hashimi advertiu que a crítica a Israel tornou-se punível em alguns estados dos EUA, afirmando que os ativistas resistirão a medidas semelhantes na Suécia. “Não permitiremos isso na Suécia e impediremos que tais recomendações da União Europeia se tornem lei”, declarou.

Apesar de enfrentar ameaças e pressões por parte dos empregadores, ele afirmou que os manifestantes continuarão a apoiar a causa palestina, observando: “Estamos profundamente entristecidos com o que está acontecendo e jamais esqueceremos o sofrimento do povo palestino.”

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