A arma do “Allahu Akbar” dará início ao despertar da Ummah islâmica / Os Estados Unidos devem saber que o tempo não voltará atrás

De acordo com a Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA), o líder da Revolução Islâmica, Aiatolá Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, em mensagem por ocasião da chegada da temporada do Hajj abrahâmico, descreveu os atos e súplicas profundamente simbólicos do Hajj como sinais permanentes para toda a humanidade, indicando a migração rumo a Deus Todo-Poderoso, a libertação das amarras do diabo e de seus aliados, e o esforço contínuo para cumprir as obrigações divinas, libertar-se dos desejos da alma e alcançar a felicidade neste mundo e no outro.

Ao destacar a confiança do grande povo iraniano nesses sinais — especialmente na arma do “Allahu Akbar”, desde o período do movimento islâmico, a vitória da Revolução Islâmica, a era da Defesa Sagrada, até a Segunda e a Terceira Guerra Imposta — frustrando as tentativas dos inimigos de impor submissão ao Irã e conduzindo ao extraordinário despertar divino do povo, enfatizou que o tema da “bara’at dos idólatras” adquire este ano uma importância ainda maior.

Acrescentou ainda que a profundidade e o alcance da dissociação em relação aos Estados Unidos e ao regime sionista vão além do ritual de bara’at durante o Hajj, e que, a partir de agora, os slogans “Morte à América” e “Morte a Israel” serão expressões correntes da Ummah islâmica e dos povos oprimidos do mundo, especialmente da juventude.

O texto da mensagem do líder da Revolução Islâmica dirigida à Ummah islâmica, lido na manhã de hoje no deserto de Arafat pelo Hujjat al-Islam wal-Muslimin Navab, representante do Líder da Revolução e chefe dos peregrinos iranianos, é o seguinte:

Em nome de Allah, o Compassivo, o Misericordioso

Ó Deus! Respondo ao Teu chamado. Tu não tens parceiro e todo louvor, todas as bênçãos e todo domínio e poder são de Ti e a Ti pertencem…

A temporada do Hajj deste ano chegou mais uma vez e os peregrinos da Ummah Islâmica vestiram o ihram da servidão, recitando a talbiyah [o chamado dos peregrinos durante o Hajj: "Eis-me aqui em resposta ao Teu chamado, ó Allah"] para que possam migrar de uma vida material e mundana para uma vida divina e bem-aventurada: uma vida tawhidi [monoteísta] centrada na adoração a Deus, o Majestoso e Exaltado, e na rejeição, negação e renúncia das falsas divindades associadas a Deus.

Mas a oportunidade para esta migração não se limita apenas aos visitantes e peregrinos do baytullah [santuário sagrado de Meca] deste ano. Inclui todos os irmãos e irmãs muçulmanos do Irã e de todo o mundo — desde aqueles que já realizaram o Hajj em seus anos passados de vida até aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de cumprir os ritos do Hajj.

A condição para esta migração é vestir o ihram perpétuo da lembrança divina, realizar um tawaf [circundação] constante em torno do Eixo da Verdade, esforçar-se incansavelmente [sa'i] entre os momentosos picos dos deveres divinos, golpear [rami] o Satanás maligno e suas manifestações sedutoras e todos os seus seguidores sem cessar, manter-se em vigília num estado misturado de atenção e súplica humilde, alimentar os pobres incapacitados e os viajantes, sacrificar os desejos egoístas e as inclinações desviantes, purificar as impurezas internas e, em todos os estados, estar pronto para servir e erguer bem alto a bandeira de defesa da Verdade.

E foi desta forma que a nação iraniana entrou no caminho desta mesma migração no miqat [o limiar espiritual designado onde os peregrinos entram no estado ritualmente purificado] da Revolução Islâmica.

Responderam ao chamado abraâmico do Grande Khomeini, despojaram-se das vestes de submissão à dominação, vestiram o ihram da felicidade mundana e eterna e, com fervorosos gritos de labbayk, buscaram realizar seu tawaf em torno dos puros ensinamentos islâmicos do Profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa alihi wa sallam), aproximando-se da luz iluminadora da justiça universal e do Supremo Wilayat [Tutela Divina].

Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahi al-hamd. Allahu Akbar 'ala ma hadana.

[Deus é o Maior, Deus é o Maior. Não há deus senão Allah. Deus é o Maior. Deus é o Maior. E todo louvor é devido a Allah. Deus é o Maior pelo que Ele nos guiou]

Sim, Allahu Akbar [Deus é o maior]…

E foi precisamente com esta arma — Allahu Akbar — que a nação muçulmana do Irã se levantou há 47 anos, derrubando o regime Pahlavi tirânico, ditatorial e dependente, cortando as mãos gananciosas e arrogantes dos Estados Unidos do país e erradicando completamente a influência sionista.

Foi com esta mesma arma — Allahu Akbar — que após a invasão do solo iraniano pelo regime Ba'athista de Saddam, os devotos mujahideen e a abnegada juventude forjaram a epopeia da Defesa Sagrada de 8 Anos e colocaram o regime Ba'athista em seu lugar, apesar de ser apoiado por todas as potências globais do Oriente ao Ocidente.

Eles continuaram firmemente esta resistência resoluta por anos, diante do cerco econômico, golpes de Estado, sanções injustas e incontáveis ataques políticos, de propaganda e econômicos dos inimigos contra a República Islâmica.

Allahu Akbar…

Foi esta mesma arma do Allahu Akbar que fortaleceu os laços de conexão da Ummah Islâmica e dos jovens mujahideen da Frente de Resistência — do Irã ao Líbano, Palestina, Iraque e Síria, da África e do Iêmen ao Afeganistão, Paquistão e todas as nações livres do mundo — para que esta Corda Firme [habl al-matin] possa se elevar para defender a própria essência da Ummah Islâmica contra os agressores sionistas usurpadores, esmagar a agenda do Daesh [ISIS], desencadear a Inundação de Al-Aqsa e deixar o vacilante regime sionista a dar seus últimos suspiros.

Allahu Akbar…

Sim, Deus, o Abençoado e Exaltado, é maior do que pode ser descrito… Foi esta arma do Allahu Akbar que permitiu à República Islâmica do Irã reduzir o regime sionista à impotência sob seus golpes esmagadores durante a Segunda Guerra Imposta no mês de Khordad 1404 [junho de 2025], desferir um duro tapa no agressor americano e frustrar o objetivo do inimigo de subjugar o Irã.

E a arma do Allahu Akbar concedeu à nação iraniana tal força e poder que, após o martírio de partir o coração de nosso ilustre Líder — o legítimo sucessor do Sagrado Profeta (pbuh), Grande Aiatolá Sayyid Ali Hosseini Khamenei (que Deus eleve sua nobre estação) — nas mãos das forças mais malignas do mundo hoje, ela [a nação iraniana] experimentou um divino bi'tha [levantamento profético para ser ativo em cena] e, por meio de sua presença abrangente em cada arena onde era necessária, transfixou os olhos do mundo com suas façanhas de honra.

Allahu Akbar…

Verdadeiramente, Deus, o Abençoado e Exaltado, transcende toda descrição… Foi esta arma do Allahu Akbar que, na Terceira Guerra Imposta, assegurou aos valorosos combatentes e às Forças Armadas abnegadas do Irã Islâmico, ao lado dos mujahideen da Frente de Resistência — especialmente os do amado Líbano — vitórias decisivas contra os dois exércitos terroristas americano-sionistas armados até os dentes.

Confiando no Senhor e utilizando seus mísseis e drones por terra, ar e mar, realizaram o rami [apedrejamento] do Grande Satanás, a América, e de sua besta treinada, o regime sionista, testemunhando em primeira mão o cumprimento da verdadeira promessa de vitória de Deus para aqueles que lutam em Seu caminho.

E mais uma vez, Allahu Akbar…

Sem qualquer dúvida, Deus, o Abençoado e Exaltado, é maior do que pode ser descrito. Suas forças prevalecem sobre todo poder… E é com esta mesma arma do Allahu Akbar que, na esteira do bi'tha da nação iraniana e da Frente de Resistência, o bi'tha da Ummah Islâmica será forjado.

A renúncia aos politeístas [o ato de barā'at] se espalhará do rito hajj de apedrejar os pilares [rami al-jamarat] para as esferas pessoal, social e política da vida dos muçulmanos nos mais distantes cantos do mundo.

A Ummah Islâmica e as nações da região possuem muitas capacidades compartilhadas e interesses comuns que moldarão a nova ordem e a futura arquitetura da região e do mundo. Eu, com sinceridade e pureza de intenção, convido todos os países e governos islâmicos para a amizade e cooperação no bem, para que, trabalhando juntos, possamos dar passos em direção ao avanço da Ummah Islâmica e à resolução dos problemas do mundo islâmico.

O que é certo a este respeito é que as mãos do tempo não voltarão atrás, e as nações e terras da região não servirão mais como escudos para as bases dos EUA. Os Estados Unidos não apenas não terão mais um porto seguro para suas travessuras e para o estabelecimento de bases militares na região, mas dia após dia estão se afastando cada vez mais de seu antigo status.

O abalado regime sionista e o tumor canceroso de Israel estão igualmente se aproximando dos estágios finais de sua miserável existência e, pela graça de Deus — e de acordo com as palavras decisivas e visionárias de nosso magnânimo Líder mártir (que Deus santifique sua alma pura) há dez anos — não viverá para ver vinte e cinco anos após aquela data, se Deus quiser.

Por esta razão, a questão e o ato de renúncia aos politeístas [barā'at] carregam ainda mais significado no Hajj deste ano. Sua profundidade e alcance em relação aos EUA e ao regime sionista vão muito além do rito formal de renúncia [bara'at] durante a temporada do Hajj e em seu miqat. Em várias partes do Irã e do mundo — e continuando muito além desses dias abençoados — "Morte à América" e "Morte a Israel" se tornarão os cânticos comuns da Ummah Islâmica e dos oprimidos do mundo, especialmente entre os jovens.

O futuro pertence à Ummah Islâmica e à Nova Civilização Islâmica. Cada um de nós pode desempenhar um papel na realização desse futuro e em aproximá-lo, de acordo com nossa determinação, capacidade e senso de responsabilidade.

No Hajj deste ano, os peregrinos iranianos têm um papel proeminente e efetivo em narrar a vitória da Terceira Guerra Imposta a seus irmãos e irmãs muçulmanos e em inspirar neles esperança por um futuro brilhante.

Peço a todos os queridos peregrinos que orem diligentemente pela aceleração do aparecimento do Salvador da Humanidade — que Deus apresse seu aparecimento — e que orem pela unidade da Ummah Islâmica, pela libertação da Palestina e da Mesquita Al-Aqsa, pela resolução das grandes dificuldades que os muçulmanos enfrentam e pela obtenção da vitória final contra a Arrogância Global. Peço também que me incluam em suas benevolentes orações.

Ó Senhor! Envia bênçãos sobre Muhammad e a progênie de Muhammad, envolve os peregrinos e toda a Ummah Islâmica com o brilho de Tua misericórdia e compaixão.

Concede-lhes a bênção de um Hajj aceito, ilumina seus corações com os raios do conhecimento divino e da perspicácia penetrante e fortalece sua determinação e vontade de caminhar na senda da reforma do estado da Ummah e da obtenção da vitória final sobre os inimigos do Islã.

Ó Senhor! Faz descer Tua graça e misericórdia ilimitadas sobre as almas puras daqueles que foram martirizados no caminho de Deus — especialmente os mártires da Frente de Resistência e, em primeiro lugar entre eles, nosso magnânimo Líder mártir (que Deus eleve sua nobre estação).

Concede à sua alma celestial abundante recompensa pelo Hajj dos peregrinos, pela adoração dos adoradores e pelo esforço dos lutadores dentre aqueles que foram agraciados pela orientação e liderança do Líder da Ummah, e auxilia a nação iraniana e a Ummah Islâmica a continuarem resolutamente em seu caminho e propósito.

Ó Senhor! Concede Tuas mais excelentes bênçãos e saudações ao nosso senhor e mawla, o Imam Mahdi Aguardado — que as bênçãos e a paz de Deus sejam sobre ele e sobre seus puros ancestrais.

Envolve a todos nós e a toda a Ummah Islâmica com suas puras e aceitas súplicas. Ilumina e orna o mundo com sua chegada abençoada, como Tu prometeste, pois nossos corações transbordam de certeza nessa promessa inevitável.

"Allah prometeu àqueles dentre vós que creem e praticam boas obras que certamente lhes concederá sucessão [na autoridade] na terra, assim como o fez para aqueles que vieram antes deles, e que firmemente estabelecerá para eles a sua religião que Ele escolheu para eles, e que certamente substituirá o seu medo por segurança" (Sagrado Alcorão 24:55).

Que as saudações, misericórdia e bênçãos de Allah estejam sobre todos os nossos irmãos e irmãs muçulmanos.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

5 de Khordad de 1405

9 de Dhul-Hijjah de 1447

26 de maio de 2026

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